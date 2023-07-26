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Юлия Захарченко, редактор ленты

Партнеры выделили весь необходимый пакет: Шершень о ремонте военной техники на фронте

Партнеры выделили весь необходимый пакет: Шершень о ремонте военной техники на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

На Бердянском направлении в условиях фронта есть несколько подразделений логистики Вооруженных сил Украины, которые занимаются обслуживанием и ремонтом тяжелой колесной техники, предоставленной международными партнерами в качестве материально-технической помощи.

Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, майор Валерий Шершень в комментарии ведущему информационного телемарафона Вадиму Карпьяку.

— Именно в этой местности в специализированных ремонтных подразделениях буквально узкая направленность. Есть такие, которые занимаются исключительно MaxxPro или же другими. Недавно мне довелось увидеть, как работает универсальное подразделение Сил логистики ВСУ, специализирующихся на обслуживании, ремонте и восстановлении Husky, Mastiff, Oshkosh.

Эти специалисты ремонтируют все, что подходит под специальный диагностический компьютер. А ему подходит абсолютно все, вот они ремонтируют эти колесные машины так называемого стандарта НАТО в условиях фронта и не только.

Представитель Сил обороны Таврического направления пояснил, что партнеры Украины выделили для ВСУ весь необходимый пакет программного обеспечения для диагностики различных узлов машин, работающих в условиях фронта.

— Общались со специалистом Александром, он мне рассказал, что это некий бронированный ноутбук. Это также наши западные партнеры выделили, там находится весь необходимый пакет программного обеспечения для диагностики различных узлов машины, например, двигателя и автоматической коробки. Все это работает в условиях фронта.

Это космос, который я увидел собственными глазами. Это подразделение имеет коллективное псевдо, который среди военных называют кинологи, потому что они специализируются именно на автомобилях, имеющих такие же названия, как и известные собачьи породы. В этом подразделении уникальные специалисты, которые делают все, чтобы машина быстро вернулась на фронт, — отметил Шершень.

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Партнеры выделили весь необходимый пакет: Шершень о ремонте военной техники на фронте

Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, Україна-Росія, українські військові
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