Свидетелей и потерпевших от военных преступлений мы будем держать за руку на всем пути до оглашения приговора – Плотникова

В Украине начал действовать Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей — новое подразделение в Офисе генпрокурора. 11 июля завершился первый этап конкурса на занятие вакантных должностей.

Руководитель Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей Вероника Плотникова рассказала Фактам ICTV о цели создания и задачах, которые стоят перед специализированным подразделением, появившимся благодаря общественному запросу на системную защиту потерпевших и свидетелей.

— Что именно побудило Украину заняться формированием такой структуры? Можно ли сказать, что мы усиливаем защиту потерпевших и свидетелей из-за большого количества военных преступлений, с которыми столкнулись во время полномасштабной войны?

— Начну с того, что на территории Европы сейчас действуют две похожие системы поддержки потерпевших и свидетелей, они созданы в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Обе эти страны имеют большой военный опыт, но начали создавать указанные структуры после завершения активной фазы боевых действий — во время восстановления страны после войны.

Мы же первая страна, которая начала такую сложную работу — и в моральном, и в организационном, и в юридическом смысле — во время военного положения. Когда каждый день у нас регистрируются несколько сотен новых фактов совершения военных преступлений, а затем растет количество потерпевших и свидетелей. И государство берет на себя ответственность за поддержку своих граждан и всех лиц, которые находятся на его территории и становятся жертвами военной агрессии.

— Почему было решено, чтобы этим занимались органы прокуратуры? Ведь, к примеру, в той же Хорватии система защиты и поддержки свидетелей и потерпевших действует при судах.

— Мы считаем целесообразным, чтобы в Украине этим занимались органы прокуратуры. Потому что именно прокуратура находится в контакте со всеми участниками производства как на стадии досудебного расследования, так и во время судебного процесса. Это во-первых.

А во-вторых, мы ставим амбициозную цель: кроме привлечения военных преступников к уголовной ответственности на национальном уровне, привлечь к ответственности высших должностных лиц России в международных судебных институтах и специализированных трибуналах.

А для того, на протяжении всего этого марафонского пути и свидетели, и потерпевшие должны быть способны к работе. Без квалифицированной поддержки достичь этого очень сложно. Ведь участие и в уголовном производстве, и в самом процессе для лиц, которые психологически и физически травмированы, — тяжелая работа. Потому что для такого лица не раз и не два повторять показания — это как в очередной раз спускаться в свой личный ад.

Квалифицированные работники нашего Центра как раз, что называется, и будут держать его за руку в этом аду, чтобы было не так страшно и невыносимо. Они же помогут потом человеку оттуда вернуться. А еще — покажут, что мир продолжает существовать, и ему есть место в этом мире.

Надо понимать, что работа с пострадавшими и свидетелями военных преступлений — это лишь первая ступень в работе нашего Центра. В будущем создаваемая ныне система защиты и поддержки будет заниматься также потерпевшими от уголовных преступлений.

— Формирование штата нового государственного органа проходит публично и прозрачно. Вы озвучили, специалисты каких специальностей понадобятся, чтобы Центр смог выполнить поставленные перед ним задачи. Среди них — психологи, аналитики, специалисты в сфере межведомственной коммуникации… А вот вы, как руководитель, кого хотели бы видеть в своей команде? Молодых или зрелых, энергичных или умеренных, готовых выполнять любое распоряжение или тех, кто будет доказывать правильность своего собственного мнения?

— Как вы знаете, есть ряд формальных требований к кандидатурам на озвученные нами должности. Эти требования предусмотрены Законом О государственной службе. Кроме этого, есть еще и специфические требования к профессиональной компетентности.

Впервые для органов прокуратуры мы ищем не только юристов, но и специалистов по социальной работе, психологов, специалистов по межведомственной коммуникации и системному анализу — в соответствии с направлениями работы Координационного центра.

Что же касается лично меня, как руководителя, то я высоко ценю психологическую стабильность в коллективе, эмпатичность. Чтобы команда могла справляться с большим объемом задач, которые не являются стандартными, чтобы быстро принимались решения. И всегда учитывался баланс между интересами государства и уголовного судопроизводства с интересами конкретного лица, которому может быть нанесена повторная травматизация при проведении следственных действий.

Кому бы я отдала предпочтение — молодым или более опытным? Скажу так, я бы хотела, чтобы существовала синергия между опытом, которым могут поделиться зрелые люди, и упорством молодых. Кстати, отмечу, в наших требованиях предусмотрено, что получить должность в Координационном центре могут даже те, кто только что покинул студенческую скамью. Конечно, при наличии объективных оснований.

Я бы хотела видеть в нашей команде людей, которые не боятся брать на себя ответственность, людей, которые понимают свой вклад в большое дело борьбы с врагом, и свой вклад в то, чтобы для каждого или для каждого из пострадавших и свидетелей их личная война, которая идет у них в голове после травматизации, хоть немного их отпустила.

Я бы хотела видеть людей, которые способны понять, что наша работа на юридическом фронте и в этой системе поддержки — это не спринтерская дистанция, где ты можешь увидеть результат сразу, а длительный марафон, который не завершится даже после победы.

— Как будет происходить развитие региональных подразделений Центра, и планируется ли оно вообще?

— Сейчас у нас идет первая фаза — это создание подразделения в центральном аппарате, обучение новых работников и налаживание взаимосвязи наших координаторов с органами государственной власти, создание мини-команд с прокурорами, налаживание системы информирования потерпевших и свидетелей. После завершения этого процесса мы настроены объявлять набор для работы в регионах.

Предварительно это сначала будет касаться прифронтовых регионов и тех областных прокуратур, где уже работают прокурорские подразделения по работе с военными преступлениями. Сейчас у нас есть 9 таких регионов.

Такие подразделения должны быть и в регионах, где наибольшее количество внутренне перемещенных лиц, которым пришлось спасаться от боевых действий с оккупированных территорий, и которые также нуждаются в нашей помощи.

Также мы ведем переговоры с нашими коллегами — представителями гражданского общества, негосударственных общественных организаций, которые занимаются украинцами, выехавшими за границу, но имеющими статус пострадавших. Ведь они также имеют право на нашу помощь.

— Вы как-то очень метко сказали: Для свидетелей и потерпевших война может закончиться только тогда, когда будут справедливые решения в национальных судах и международных судебных институтах. Скажите, Вероника, какие возможности в этом отношении и какие полномочия есть у Координационного центра?

— Хотела бы подчеркнуть такой момент: Координационный центр будет заниматься работой с теми лицами, которые уже получили процессуальный статус в конкретных уголовных производствах — потерпевших и свидетелей.

Однако мы настроены и на взаимодействие как с представителями общественного сектора, так и с нашими коллегами, по оказанию правовой помощи тем людям, которые еще колеблются: заявлять о военных преступлениях, совершенных против них, или нет. Носят в себе тяжелый и болезненный груз. Все понимают, как трудно им принять соответствующее решение, поэтому очень важно помочь этим людям преодолеть невероятные психологические травмы, нанесенные агрессией РФ.

Мы понимаем, что пострадавшему человеку говорить о том, что он, к примеру, подвергся сексуальному насилию, связанному с конфликтом, или он является пострадавшим от действий местных коллаборационистов, или к нему применялись длительные пытки — означает, что ему придется еще и еще раз переживать весь ужас заново. Не всем это под силу.

Именно поэтому мы и объясняем, что только получив показания пострадавших и свидетелей Украина может привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных на нашей земле против наших людей.

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