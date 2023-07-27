На 1,5-2 градуса выше нормы: чего ждать от погоды в августе

Август в Украине будет таким же жарким, как и июль. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют среднюю месячную температуру на уровне +20 +25, в Карпатах +16 +18, а это на 1,5-2 градуса выше нормы.

В то же время дождей должно быть меньше, то есть в пределах (80-100%) нормы: месячное количество осадков ожидается 31-73 мм, в Карпатах — до 90-112 мм.

Максимальная температура, которая фиксировалась в августе за годы наблюдений за погодой в Украине, составляла +35,7 +39,8 градусов, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами было даже +40 +42, а в горных районах +30 +36, на высокогорье Карпат +27 +28.

В то же время абсолютный минимум температуры для последнего месяца лета — это +1 +7, на побережье морей +8 +13.

Хотя бывали и заморозки. Например, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях фиксировали местами от 0 до -2 градусов.

Источник : Укргидрометцентр

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