Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации еще на 90 суток

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 27 июля поддержал законопроекты президента №9532 и №9533 о продлении военного положения и мобилизации.

Соответственно, продление будет еще на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года, сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

По словам Железняка, оба решения поддержали 17 членов оборонного комитета.

Нардепы говорят, что Рада рассмотрит продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на ближайшем заседании. Для этого необходимо не менее 226 голосов.

Последний раз Верховная Рада принимала законы об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток — до 18 августа 2023 года.

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