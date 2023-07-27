Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
В Москве беспилотники поразили два здания
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации еще на 90 суток

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 27 июля поддержал законопроекты президента №9532 и №9533 о продлении военного положения и мобилизации.

Соответственно, продление будет еще на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года, сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

По словам Железняка, оба решения поддержали 17 членов оборонного комитета.

Нардепы говорят, что Рада рассмотрит продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на ближайшем заседании. Для этого необходимо не менее 226 голосов.

Последний раз Верховная Рада принимала законы об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток — до 18 августа 2023 года.

Читайте также
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
українські військові

Верховна Рада IX скликання, Военное положение, мобілізація, Ярослав Железняк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию: Зеленский внес законопроекты в Раду
Володимир Зеленський
Могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей – ответ юриста
Батько, родина, батько-одинак
До 55 тыс. грн за отсрочку от призыва: в трех областях задержаны чиновники военкоматов
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации еще на 90 суток
Минобороны получило более 2,3 тыс. жалоб на работу военкоматов – генерал Павлюк
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации еще на 90 суток
Проект постановления о лишении Аристова мандата уже в Раде
Юрій Арістов
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.07.2023)
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации еще на 90 суток
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (26.07.2023)
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации еще на 90 суток
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.07.2023)
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации еще на 90 суток
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (26.07.2023)
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации еще на 90 суток
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь