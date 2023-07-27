Какая канцелярия понадобится студенту на первом курсе: список необходимых вещей

Обучение невозможно представить без канцелярии, особенно студенту-первокурснику. Несмотря на дистанционную форму, студент должен иметь всю необходимую канцелярию, которая поможет в обучении.

Факты ICTV подготовили список канцелярии, которая понадобится студенту первого курса университета или колледжа.

Канцелярия для первокурсников — список

Обычные тетради на 46 ст. — их можно использовать для каждого предмета. Покупайте сразу 5-6 тетрадей.

Блокнот-дневник — здесь будет удобно нотировать дела на день и домашние задания от преподавателей.

Колледж-блоки — очень удобный формат для студента: листочки можно вставлять в папку в любом порядке.

Пенал, в котором будет удобно хранить ручки и карандаши.

Ручки — покупайте сразу 3-4 шт.

Маркеры для выделения важного текста.

Карандаши, корректор, точилка и ластик для стирания — важные безделушки во время учебы.

Бумага для чертежа понадобится студентам технических вузов.

Несколько папок для важных рефератов и курсовых.

Цветные наклейки — для важных заметок и организации конспектов.

Закладки для книг.

Необходимая профессиональная литература.

Для студентов технических или творческих специальностей перечень необходимой канцелярии будет разным.

Например, будущим инженерам или архитекторам нужно будет купить всевозможные шаблоны для черчения, различные карандаши, треугольник с транспортиром, специальные линейки и другие полезные инструменты.

Советуем родителям не покупать много канцтоваров, ведь их можно докупить в любой момент. Если первокурсник поймет, что ему не хватает определенной канцелярии, сможет купить все необходимое по своему усмотрению.

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