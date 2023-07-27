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Какая канцелярия понадобится студенту на первом курсе: список необходимых вещей

Канцелярія
Фото: Unsplash

Обучение невозможно представить без канцелярии, особенно студенту-первокурснику. Несмотря на дистанционную форму, студент должен иметь всю необходимую канцелярию, которая поможет в обучении.

Факты ICTV подготовили список канцелярии, которая понадобится студенту первого курса университета или колледжа.

Канцелярия для первокурсников — список

  • Обычные тетради на 46 ст. — их можно использовать для каждого предмета. Покупайте сразу 5-6 тетрадей.
  • Блокнот-дневник — здесь будет удобно нотировать дела на день и домашние задания от преподавателей.
  • Колледж-блоки — очень удобный формат для студента: листочки можно вставлять в папку в любом порядке.
  • Пенал, в котором будет удобно хранить ручки и карандаши.
  • Ручки — покупайте сразу 3-4 шт.
  • Маркеры для выделения важного текста.
  • Карандаши, корректор, точилка и ластик для стирания — важные безделушки во время учебы.
  • Бумага для чертежа понадобится студентам технических вузов.
  • Несколько папок для важных рефератов и курсовых.
  • Цветные наклейки — для важных заметок и организации конспектов.
  • Закладки для книг.
  • Необходимая профессиональная литература.

Для студентов технических или творческих специальностей перечень необходимой канцелярии будет разным.

Например, будущим инженерам или архитекторам нужно будет купить всевозможные шаблоны для черчения, различные карандаши, треугольник с транспортиром, специальные линейки и другие полезные инструменты.

Советуем родителям не покупать много канцтоваров, ведь их можно докупить в любой момент. Если первокурсник поймет, что ему не хватает определенной канцелярии, сможет купить все необходимое по своему усмотрению.

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