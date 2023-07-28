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Что надо купить ребенку в детсад — список необходимых вещей

Дитсадок
Фото: Unsplash

Первый день в детском саду — важное событие как для ребенка, так и для родителей. Подготовка к детсаду должна быть комплексной: родители должны подготовить малыша эмоционально и собрать все необходимые вещи.

Что надо купить ребенку в детсад — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие вещи понадобятся ребенку в садике — список

Одежда и обувь

В детском саду малышу понадобится:

  • Сменный комплект одежды (брюки, шорты, футболка, кофта). Ребенок может вспотеть после прогулки, облиться или испачкаться во время обеда, поэтому в шкафчике нужно иметь сменный комплект, чтобы воспитательница могла переодеть малыша.
  • Комплект одежды для пребывания в группе. Когда ребенок приходит в садик, он должен переодеться в более удобную одежду для занятий и игр. Вещи стоит подбирать под сезон: юбочка/шорты и футболка (летом), удобные брюки и кофта (зимой).
  • Сменная верхняя одежда. Куртка или ветровка должны храниться в шкафчике на случай, если ребенок испачкается, упадет во время прогулки или обольется.
  • Форма на физкультуру. Обычно это шорты и футболка.
  • Если в садике есть бассейн, нужно купить купальник или плавки, шапочку, резиновые тапочки, полотенце.
  • Пижама на дневной сон. Она должна быть из натуральных тканей, удобной и без пуговиц, чтобы ребенок мог сам ее надеть.
  • Головной убор на прогулку: летом — панамка, кепка, а в холодное время года – шапка.
  • Дополнительные колготки, трусики, носки и майки (они хранятся в шкафчике).
  • Комнатная обувь. Это должны быть специальные тапочки на липучках или вообще без застежек, без резиновой подошвы. Помните, что обувь не должна спадать при ходьбе.
  • Чешки. На зарядку, гимнастику и различные детские праздники воспитатели требуют, чтобы дети были в чешках, желательно белого цвета.
Одяг дитини

Фото: Unsplash

Дополнительные вещи

  • Индивидуальный платок.
  • Расческа для волос.
  • Запасные резинки для волос (для девочек).
  • Полотенце для рук и личика.
  • Сухие и влажные салфетки.
  • Пакет для грязного белья на случай непредвиденных ситуаций.
  • Для совсем маленьких деток может пригодиться слюнявчик или нагрудник, который будут надевать во время обеда.
  • Некоторые садики просят родителей покупать индивидуальные чашки и постельное белье для сна.
  • Лекарство. Например, если у малыша диабет или другое хроническое заболевание.
  • Туалетная бумага.

Читайте: Примут ли ребенка в садик без необходимых прививок

Канцтовары

  • Альбом для рисования.
  • Карандаши для рисования.
  • Краски (разные для каждого возраста) и кисти.
  • Стаканчик для воды
  • Раскраски.
  • Фломастеры.
  • Цветная и белая бумага.
  • Белый и цветной картон.
  • Ножницы с тупыми концами и удобной ручкой.
  • Канцелярский клей и кисточка для него.
  • Тетради, ручки, счетные палочки.
  • Пластилин и коврик для него коврик.

— Обратите внимание, что это лишь ориентировочный перечень необходимых вещей. Каждый садик может предоставлять свой список. Это зависит от особенностей и методики каждого учебного заведения.

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