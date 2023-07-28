Что надо купить ребенку в детсад — список необходимых вещей
Первый день в детском саду — важное событие как для ребенка, так и для родителей. Подготовка к детсаду должна быть комплексной: родители должны подготовить малыша эмоционально и собрать все необходимые вещи.
Что надо купить ребенку в детсад — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие вещи понадобятся ребенку в садике — список
Одежда и обувь
В детском саду малышу понадобится:
- Сменный комплект одежды (брюки, шорты, футболка, кофта). Ребенок может вспотеть после прогулки, облиться или испачкаться во время обеда, поэтому в шкафчике нужно иметь сменный комплект, чтобы воспитательница могла переодеть малыша.
- Комплект одежды для пребывания в группе. Когда ребенок приходит в садик, он должен переодеться в более удобную одежду для занятий и игр. Вещи стоит подбирать под сезон: юбочка/шорты и футболка (летом), удобные брюки и кофта (зимой).
- Сменная верхняя одежда. Куртка или ветровка должны храниться в шкафчике на случай, если ребенок испачкается, упадет во время прогулки или обольется.
- Форма на физкультуру. Обычно это шорты и футболка.
- Если в садике есть бассейн, нужно купить купальник или плавки, шапочку, резиновые тапочки, полотенце.
- Пижама на дневной сон. Она должна быть из натуральных тканей, удобной и без пуговиц, чтобы ребенок мог сам ее надеть.
- Головной убор на прогулку: летом — панамка, кепка, а в холодное время года – шапка.
- Дополнительные колготки, трусики, носки и майки (они хранятся в шкафчике).
- Комнатная обувь. Это должны быть специальные тапочки на липучках или вообще без застежек, без резиновой подошвы. Помните, что обувь не должна спадать при ходьбе.
- Чешки. На зарядку, гимнастику и различные детские праздники воспитатели требуют, чтобы дети были в чешках, желательно белого цвета.
Дополнительные вещи
- Индивидуальный платок.
- Расческа для волос.
- Запасные резинки для волос (для девочек).
- Полотенце для рук и личика.
- Сухие и влажные салфетки.
- Пакет для грязного белья на случай непредвиденных ситуаций.
- Для совсем маленьких деток может пригодиться слюнявчик или нагрудник, который будут надевать во время обеда.
- Некоторые садики просят родителей покупать индивидуальные чашки и постельное белье для сна.
- Лекарство. Например, если у малыша диабет или другое хроническое заболевание.
- Туалетная бумага.
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Канцтовары
- Альбом для рисования.
- Карандаши для рисования.
- Краски (разные для каждого возраста) и кисти.
- Стаканчик для воды
- Раскраски.
- Фломастеры.
- Цветная и белая бумага.
- Белый и цветной картон.
- Ножницы с тупыми концами и удобной ручкой.
- Канцелярский клей и кисточка для него.
- Тетради, ручки, счетные палочки.
- Пластилин и коврик для него коврик.
— Обратите внимание, что это лишь ориентировочный перечень необходимых вещей. Каждый садик может предоставлять свой список. Это зависит от особенностей и методики каждого учебного заведения.
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