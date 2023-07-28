Что надо купить ребенку в детсад — список необходимых вещей

Первый день в детском саду — важное событие как для ребенка, так и для родителей. Подготовка к детсаду должна быть комплексной: родители должны подготовить малыша эмоционально и собрать все необходимые вещи.

Что надо купить ребенку в детсад — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие вещи понадобятся ребенку в садике — список

Одежда и обувь

В детском саду малышу понадобится:

Сменный комплект одежды (брюки, шорты, футболка, кофта). Ребенок может вспотеть после прогулки, облиться или испачкаться во время обеда, поэтому в шкафчике нужно иметь сменный комплект, чтобы воспитательница могла переодеть малыша.

Комплект одежды для пребывания в группе. Когда ребенок приходит в садик, он должен переодеться в более удобную одежду для занятий и игр. Вещи стоит подбирать под сезон: юбочка/шорты и футболка (летом), удобные брюки и кофта (зимой).

Сменная верхняя одежда. Куртка или ветровка должны храниться в шкафчике на случай, если ребенок испачкается, упадет во время прогулки или обольется.

Форма на физкультуру. Обычно это шорты и футболка.

Если в садике есть бассейн, нужно купить купальник или плавки, шапочку, резиновые тапочки, полотенце.

Пижама на дневной сон. Она должна быть из натуральных тканей, удобной и без пуговиц, чтобы ребенок мог сам ее надеть.

Головной убор на прогулку: летом — панамка, кепка, а в холодное время года – шапка.

Дополнительные колготки, трусики, носки и майки (они хранятся в шкафчике).

Комнатная обувь. Это должны быть специальные тапочки на липучках или вообще без застежек, без резиновой подошвы. Помните, что обувь не должна спадать при ходьбе.

Чешки. На зарядку, гимнастику и различные детские праздники воспитатели требуют, чтобы дети были в чешках, желательно белого цвета.

Дополнительные вещи

Индивидуальный платок.

Расческа для волос.

Запасные резинки для волос (для девочек).

Полотенце для рук и личика.

Сухие и влажные салфетки.

Пакет для грязного белья на случай непредвиденных ситуаций.

Для совсем маленьких деток может пригодиться слюнявчик или нагрудник, который будут надевать во время обеда.

Некоторые садики просят родителей покупать индивидуальные чашки и постельное белье для сна.

Лекарство. Например, если у малыша диабет или другое хроническое заболевание.

Туалетная бумага.

Читайте: Примут ли ребенка в садик без необходимых прививок

Канцтовары

Альбом для рисования.

Карандаши для рисования.

Краски (разные для каждого возраста) и кисти.

Стаканчик для воды

Раскраски.

Фломастеры.

Цветная и белая бумага.

Белый и цветной картон.

Ножницы с тупыми концами и удобной ручкой.

Канцелярский клей и кисточка для него.

Тетради, ручки, счетные палочки.

Пластилин и коврик для него коврик.

— Обратите внимание, что это лишь ориентировочный перечень необходимых вещей. Каждый садик может предоставлять свой список. Это зависит от особенностей и методики каждого учебного заведения.

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