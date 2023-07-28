Как распечатать справку ВПЛ из Дії: пошаговая инструкция
Для того, чтобы подтвердить статус ВПЛ в 2023 году, нужно иметь соответствующую справку. Теперь ее можно получить через портал Дія, как и распечатать документ. Как распечатать справку ВПЛ из Дії – читайте в материале.
Как получить справку ВПЛ через Дію: пошаговая инструкция
Справку ВПЛ можно производить гражданам, переместившимся с территории общин, расположенных в районах проведения боевых действий, или находящихся во временной оккупации или осаде. Для получения справки нужно зайти в Дію и найти раздел Услуги — получить статус ВПЛ — и подать заявку.
Какие данные нужно указывать для справки ВПЛ
- Укажите текущее местоположение (необходимо подтвердить с помощью геолокации).
- Данные находящихся с вами детей (если они есть).
- Данные карты єПідтримка.
- Потребности в месте пребывания. Например, в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи.
- Справка должна появиться через несколько дней в приложении Дія.
Как распечатать справку ВПЛ из Дії: пошаговая инструкция
- Войдите в Дію.
- Предоставьте разрешение на передачу данных.
- После этого вы получите сообщение по электронной почте, когда сертификат сгенерируется.
- Его можно загрузить и распечатать через разделы Услуги и Полученные документы.
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