Есть постепенные, но уверенные продвижения: Маляр о контрнаступлении Сил обороны Украины
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах воинов ВСУ на восточном и южном направлениях фронта. Местами есть постепенные, однако уверенные продвижения украинских защитников.
Восток Украины
На южном фланге вокруг Бахмута есть определенные продвижения Сил обороны Украины, однако на северном — продолжаются бои без изменения положений. На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства.
В самом Бахмуте продолжаются обстрелы с обеих сторон. Российские войска интенсивно атакуют город из крупнокалиберных пулеметов, противотанковых управляемых ракет и другого вооружения, а также развернули систему наблюдения.
На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ ведет себя активно. Она несколько раз пыталась сегодня наступать на позиции ВСУ, но враг потерпел неудачу и потери.
На Авдеевском направлении продолжаются бои, там РФ безуспешно пытается наступать, однако украинские защитники не оставляют московским наемникам ни единого шанса.
На Марьинском направлении российская армия увеличила штурмовые действия с применением техники, в частности, танков и БМП, но безуспешно. Там ВСУ отбили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал.
Юг Украины
Сегодня постепенно, но уверенно Силы обороны Украины продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а на других — продолжаются бои.
Маляр отметила, что украинские защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Однако она подчеркнула, что все подробности станут известными только тогда, когда позволит безопасность операций.