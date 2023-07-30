Есть постепенные, но уверенные продвижения: Маляр о контрнаступлении Сил обороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах воинов ВСУ на восточном и южном направлениях фронта. Местами есть постепенные, однако уверенные продвижения украинских защитников.

Восток Украины

На южном фланге вокруг Бахмута есть определенные продвижения Сил обороны Украины, однако на северном — продолжаются бои без изменения положений. На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства.

В самом Бахмуте продолжаются обстрелы с обеих сторон. Российские войска интенсивно атакуют город из крупнокалиберных пулеметов, противотанковых управляемых ракет и другого вооружения, а также развернули систему наблюдения.

На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ ведет себя активно. Она несколько раз пыталась сегодня наступать на позиции ВСУ, но враг потерпел неудачу и потери.

На Авдеевском направлении продолжаются бои, там РФ безуспешно пытается наступать, однако украинские защитники не оставляют московским наемникам ни единого шанса.

На Марьинском направлении российская армия увеличила штурмовые действия с применением техники, в частности, танков и БМП, но безуспешно. Там ВСУ отбили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал.

Юг Украины

Сегодня постепенно, но уверенно Силы обороны Украины продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а на других — продолжаются бои.

Маляр отметила, что украинские защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Однако она подчеркнула, что все подробности станут известными только тогда, когда позволит безопасность операций.

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