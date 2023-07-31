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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Как устроить ребенка в детский сад без прописки и какие для этого нужны документы

Дитячий садок
Фото: Unsplash

Прежде чем устроить ребенка в детский сад, родителям необходимо не только позаботиться об одежде малыша и питании, но и собрать необходимые для этого документы. К примеру, пройти с ребенком медкомиссию, сделать копию свидетельства о рождении и прочее. А как устроить ребенка в детский садик без прописки – читайте в материале.

Как устроить ребенка в детский сад без прописки 2023 

Согласно ст. 53 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О дошкольном образовании базовыми принципами дошкольного образования являются: доступность для каждого гражданина образовательных услуг и равенство условий реализации задатков, наклонностей, способностей, дарований, разностороннего развития каждого ребенка.

Согласно закону, граждане Украины – независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, языковых или других признаков – имеют равные права на получение дошкольного образования в дошкольных учебных заведениях, независимо от подчинения, типы и формы собственности, а также в семье.

Как устроить ребенка в детский сад без прописки на практике

Отказ в принятии ребенка в детский сад на основании отсутствия у ребенка регистрации места жительства является незаконным. В населенных пунктах, где действует электронная очередь, записать ребенка в сад можно в любом районе города, независимо от прописки.

Однако на практике руководители детсадов иногда отказывают родителям, чей ребенок не зарегистрирован на соответствующей территории.

Это незаконно. В Киеве раньше изменялся порядок приема. То есть, в первую очередь, брали тех детей, у которых была прописка. А потом – всех тех, у кого ее не было (если оставались места). Однако если ваш ребенок не принимается без этого документа, в таком случае необходимо подать письменное заявление о приеме ребенка в дошкольное учреждение на имя его руководителя.

Какие документы нужны для записи ребенка в детский сад: список

В 2023 году для записи в детсад необходимы:

  • заявление родителей ребенка или лиц, их заменяющих;
  • медицинская справка и справка участкового врача об эпидемиологическом окружении;
  • свидетельство о рождении.
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Дитячий садок, Советы, Прописка
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