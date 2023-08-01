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Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Где в Украине купить уголь недорого: список компаний

Где в Украине купить уголь недорого: список компаний
Фото: Depositphotos

Уголь довольно часто используют для отопления дома. Украинцам самое время начинать готовиться к зимним морозам, поэтому сегодня вопрос запаса угля как никогда актуален.

Где в Украине купить недорогой уголь — узнавали Факты ICTV.

Укрресурс

Одна из крупных компаний в Украине, которая занимается производством и продажей угля, а также марок угля двойного назначения.

Если хотите запастись углем надолго, Укрресурс поможет в этом. Компания осуществляет продажу сырья оптом, поэтому с ней сотрудничают промышленные предприятия по всей Украине.

Укрресурс имеет сертификаты качества и большой автопарк необходимой техники для доставки сырья.

Где в Украине купить уголь недорого — список мест

АСУ

Расшифровывается название компании как Альянс строителей Украины. АСУ предлагает покупателям качественный уголь ДГ 13-100 антрацит орешек.

Доставка осуществляется по Киеву и области в кратчайшие сроки после заказа. Здесь можно приобрести уголь навалом или в мешках.

Уголь имеет все необходимые сертификаты качества. Номер телефона для заказа — +38 (050) 398 14 02.

Где в Украине купить уголь недорого — список мест

Baza-Drov

Это современная компания, занимающаяся продажей твердого топлива. Здесь вы сможете приобрести различные типы угля для различных нужд — для отопления, гриля, шашлыка, котла, дачи и тому подобное.

Еще Baza-Drov предлагает покупателям дрова, брикеты, пиломатериалы и тому подобное.

Уголь можно забрать самостоятельно или заказать доставку, которая осуществляется только в Киеве и в области.

Звоните по номерам:

  • (050) 222-73-23;
  • (097) 222-73-23;
  • (093) 222-73-23.

Где в Украине купить уголь недорого — список мест

Дрова Киев

Несмотря на название, компания продает любое топливо. Здесь можно приобрести дрова всех пород и размеров, а также топливные брикеты, пеллеты, древесный уголь и тому подобное.

Доставка угля и другой продукции осуществляется на всей территории Украины.

Дрова Киев предлагает покупателям широкий выбор угля на любые нужды — антрацит,
уголь марки ДГ, уголь фасованный, древесный (из яблони), уголь твердых пород и многое другое.

Номера телефона для заказа угля:

  • (063)-301-71-86;
  • (067)-570-97-49.

ibud.ua

На сайте представлены различные виды угля, которые делятся по типу и назначению.

Компания продает каменный уголь и антрацит. Купить сырье вы можете сразу в мешках или в рассыпную.

Вугілля

OLX

В Украине существует много интернет-площадок для продажи разнообразных товаров.  Уголь не стал исключением.

На сайте OLX можно найти любые типы угля по разным ценам. Цена колеблется от 2 тыс. грн до 20 тыс. грн.

Единственный минус — продавцы не имеют общей системы расчета объема угля. Некоторые продают в тонах, а кто-то — в мешках.

Вугілля

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