Где в Украине купить уголь недорого: список компаний
Уголь довольно часто используют для отопления дома. Украинцам самое время начинать готовиться к зимним морозам, поэтому сегодня вопрос запаса угля как никогда актуален.
Где в Украине купить недорогой уголь — узнавали Факты ICTV.
Одна из крупных компаний в Украине, которая занимается производством и продажей угля, а также марок угля двойного назначения.
Если хотите запастись углем надолго, Укрресурс поможет в этом. Компания осуществляет продажу сырья оптом, поэтому с ней сотрудничают промышленные предприятия по всей Украине.
Укрресурс имеет сертификаты качества и большой автопарк необходимой техники для доставки сырья.
Расшифровывается название компании как Альянс строителей Украины. АСУ предлагает покупателям качественный уголь ДГ 13-100 антрацит орешек.
Доставка осуществляется по Киеву и области в кратчайшие сроки после заказа. Здесь можно приобрести уголь навалом или в мешках.
Уголь имеет все необходимые сертификаты качества. Номер телефона для заказа — +38 (050) 398 14 02.
Это современная компания, занимающаяся продажей твердого топлива. Здесь вы сможете приобрести различные типы угля для различных нужд — для отопления, гриля, шашлыка, котла, дачи и тому подобное.
Еще Baza-Drov предлагает покупателям дрова, брикеты, пиломатериалы и тому подобное.
Уголь можно забрать самостоятельно или заказать доставку, которая осуществляется только в Киеве и в области.
Звоните по номерам:
- (050) 222-73-23;
- (097) 222-73-23;
- (093) 222-73-23.
Несмотря на название, компания продает любое топливо. Здесь можно приобрести дрова всех пород и размеров, а также топливные брикеты, пеллеты, древесный уголь и тому подобное.
Доставка угля и другой продукции осуществляется на всей территории Украины.
Дрова Киев предлагает покупателям широкий выбор угля на любые нужды — антрацит,
уголь марки ДГ, уголь фасованный, древесный (из яблони), уголь твердых пород и многое другое.
Номера телефона для заказа угля:
- (063)-301-71-86;
- (067)-570-97-49.
На сайте представлены различные виды угля, которые делятся по типу и назначению.
Компания продает каменный уголь и антрацит. Купить сырье вы можете сразу в мешках или в рассыпную.
В Украине существует много интернет-площадок для продажи разнообразных товаров. Уголь не стал исключением.
На сайте OLX можно найти любые типы угля по разным ценам. Цена колеблется от 2 тыс. грн до 20 тыс. грн.
Единственный минус — продавцы не имеют общей системы расчета объема угля. Некоторые продают в тонах, а кто-то — в мешках.