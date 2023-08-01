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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Что входит в тревожный рюкзак в садик: какие вещи понадобятся малышам

Діти
Фото: Unsplash

Экстренный рюкзак – это базовый набор вещей, которые нужно иметь ребенку для того, чтобы выжить в экстремальной ситуации, воздушных тревогах во время войны. Что входит в тревожный рюкзак в садик: какие вещи нужно сложить малышу – читайте в материале.

Что входит в тревожный рюкзак в садик, и почему лучше складывать именно рюкзак, а не сумку

Укомплектовывают все самое необходимое не в сумку, а именно в рюкзак, потому что рюкзак удобнее носить. Ребенку легче надеть его на спину и пойти в укрытие.

С сумкой это будет сложнее, ведь руки в таком случае не только будут заняты, но и будут уставать гораздо быстрее.

Тревожный рюкзак для ребенка должен быть компактным, крепким и удобным. Важно, чтобы с ним за плечами он мог самостоятельно пройти пешком определенное расстояние.

Что входит в тревожный рюкзак в садик: список

Четкого перечня того, что положить в тревожный рюкзачок дошкольника, нет. Чаще всего перед записью в учреждения дошкольного образования сами садики прописывают родителям список того, что должно быть в рюкзаке.

Чаще всего в перечень вещей входят следующие предметы:

  1. Заламинированная записка от родителей, где есть информация о ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, номера телефонов, адреса).
  2. Свисток для сигнала.
  3. Еда и напитки. К примеру, бутылка воды, питательные батончики, снеки.
  4. Средства личной гигиены: детские влажные салфетки, твердое мыло, зубная щетка и паста, памперсы (если ребенок маленький).
  5. Одежда: сменные комплекты носков и колгот, белья, теплая кофточка (если холодно в укрытии).
  6. Детская аптечка: только индивидуальное лекарство ребенка.
  7. Для досуга – игрушка небольшого размера, книга или любая другая любимая вещь.
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