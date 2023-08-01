Если отказали в выплате компенсации за смерть военного: что делать и как подать апелляцию

Из-за полномасштабной войны десятки украинских военных ежедневно получают ранения и погибают за свободу и независимость нашей страны.

В то же время каждая семья погибшего украинского военного имеет право на денежную компенсацию.

Однако за полтора года полномасштабной войны, военные и их семьи сталкиваются с большим количеством бюрократических препятствий для получения выплат и денежной компенсации.

Что делать, если семье отказали в компенсации за смерть военного — Факты ICTV спросили у консультанта благотворительного фонда Ми поруч, юриста адвокатского объединения юридическая компания АРЕС и эксперта горячей линии Ассоциации работников Украины по вопросам связанных с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Евгения Промского.

Почему задерживают выплаты компенсации за погибшего военного

По словам Промского, основная проблема в задержке единовременной выплаты от государства — сбор документов. Проблема заключается в том, что большинство необходимых документов выдает воинская часть, где проходил службу погибший военный.

— Воинские части, в подавляющем большинстве, тоже являются боевыми подразделениями. То есть они находятся в непосредственной зоне боевых действий или на прифронтовой территории. Обычно эта процедура проходит так: лицо, имеющее право на денежную помощь, обращается в военкомат, затем военкомат делает запрос в воинскую часть или человек сам обращается в воинскую часть через Укрпочту. Но на это нужно время, — говорит юрист.

Затем начинается этап ожидания. Он может быть достаточно долговременным, поскольку одновременно отправить запрос может не одна семья, а несколько. Соответственно, у воинской части увеличивается объем работы.

Кроме того, воинские части имеют другие задачи: начиная от отпусков военным, заканчивая выплатой денежного обеспечения.

— Основная проблема при оформлении выплат — документы. Часто это еще и субъективный фактор. В воинской части работа построена по-своему и не все командиры являются порядочными. То есть есть лица, которые пытаются намеренно затянуть этот процесс. Одна часть может ответить условно за две недели, другая — за два месяца, — добавляет Промский.

Почему отказывают в выплатах — распространенные причины

Обычно отказать могут в двух случаях:

Отсутствие необходимых документов. Если по мнению военкомата или комиссии Минобороны, обращающийся человек не имеет права на компенсацию.

Обычно второй вариант происходит, когда женщина и мужчина проживали вместе не в официальном браке. В таком случае, нужно доказывать через суд, что эти люди были семьей, хоть официально брака не заключали.

Что делать, если отказали в компенсации за погибшего военного

Шаг 1

Вы должны получить письменный отказ в выплате компенсации. Если об этом вас уведомили устно или вообще отказали в принятии документов по формальным причинам — тогда отказ обжаловать результативно не получится.

— Даже если в военкомате считают, что вы не имеете права на выплату или вам не хватает определенных документов, они все равно обязаны принять ваше заявление, зарегистрировать его и принять к рассмотрению, а затем в письменной форме сообщить о его удовлетворении или отклонении, — говорит юрист.

Шаг 2

Теперь подаем жалобу. Жалоба на отказ в выплате компенсации подается в областной военкомат и Министерство обороны. На это у вас есть 30 дней.

— Эту жалобу вы можете написать в произвольной форме (как заявление). К ней обязательно приложите копию решения об отказе в выплате компенсации, копии вашего первоочередного заявления о выплате компенсации и копии прилагаемых к ней документов. За рассмотрение жалобы административный сбор не уплачивается, — советует Промский.

Кроме того, обжаловать отказ в выплате денежной компенсации вы можете через административный суд. Здесь срок подачи апелляции больше: вы имеете шесть месяцев с момента получения письменного решения об отказе.

Исковое заявление должно соответствовать требованиям статьи 160 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Шаг 3

Подаем исковое заявление. Сделать это можно через суд по зарегистрированному месту жительства истца или по юридическому адресу ответчика.

Иск можно подать лично в канцелярию суда, отправить его по почте или подать онлайн через систему Электронный суд.

— За подачу искового заявления вы должны заплатить судебный сбор. Однако, если вы или ваши родственники имеете инвалидность I-II группы, низкий доход или по другим уважительным причинам не может оплатить сбор, суд по вашему ходатайству освободит вас от его уплаты, — отмечает эксперт.

В случае удовлетворения иска в суде вы должны получить его решение с отметкой о вступлении в законную силу и исполнительный лист. Это решение должно быть отправлено ответчику для добровольного выполнения.

Если ответчик отказывается выполнять решение суда, нужно направить исполнительный лист в отдел Государственной исполнительной службы, полномочия которого распространяются на юридический адрес ответчика.

После этого вам должны выплатить денежную компенсацию за погибшего воина.

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