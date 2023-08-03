Усиление неба и задачи на осень: Зеленский рассказал о приоритетах Украины

Украина работает над усилением нашей защиты неба, а также теперь имеет конкретные дипломатические задачи на осень.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Закарпатскую область в вечернем видеообращении.

Глава государства заслушал о работе сил противовоздушной обороны и результатах сбивания ударных дронов-камикадзе Shahed, которыми российские войска пытаются атаковать Украину. Прошлой ночью оккупанты пустили 37 беспилотников. Он отметил, что сейчас продолжается работа над усилением защиты неба.

— Делаем максимум с партнерами, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны. Очень важно, чтобы мир не привыкал к этому российскому террору. Каждое попадание — это общая проблема. Не только Украины, но и всех тех в мире, чью стабильность Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам и инфраструктуре.

Зеленский считает, что сейчас для российского государства — это битва не только против нашей свободы, и не только против Украины. Москва ведет битву за глобальную катастрофу, чтобы продовольственный рынок мира развалился, возникли ценовые кризисы и сбои в поставках.

— Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что якобы что-то себе выторгует. Это очень-очень опасные надежды, — предупредил президент Украины.

На Закарпатье президент провел большое совещание со всеми украинскими послами и предоставил конкретные дипломатические задачи на осень.

— Совещание по ситуации в регионе — есть позитив, прежде всего экономический. Рабочие места, новые проекты, релокация предприятий. Закарпатье точно может быть одним из драйверов экономического развития Украины, — отметил Зеленский.

В частности, здесь уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью. Есть другие проекты, по которым будут разговоры с чиновниками.

Завершил президент этот день в Береговом. Там он встретился с венгерской общиной, с воинами, с руководством Закарпатской области. Глава государства отметил, что это очень мощный день для Украины, и поблагодарил всех, кто защищает свободу.

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