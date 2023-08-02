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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Ежегодная основная или по семейным обстоятельствам: как военным составить рапорт на отпуск

Військові, форма, шолом
Фото: Unsplash

Рапорт — документ, благодаря которому военный может переводиться в другую часть, брать отпуска, получать денежные компенсации и тому подобное.

Иными словами, если военнослужащим что-то понадобится от своего командования, им нужно составить рапорт.

Как написать рапорт на ежегодный основной отпуск или отпуск по семейным обстоятельствам — узнавали Факты ICTV.

Отпуск военнослужащим 2023 — срок

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей установлены сроки отпусков.

— Ежегодный основной отпуск на период военного положения может длиться не более 30 суток. А отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения может длиться не более 10 календарных дней. Каждый отпуск предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец, – говорит Кравец.

В законе также прописаны основания для предоставления отпуска военным по семейным обстоятельствам.

Чтобы получить отпуск, военный должен:

  • написать рапорт непосредственно на имя командира части;
  • приложить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Например, свидетельство о рождении или смерти, медицинская справка и т. п. (документы прилагаются в случае оформления отпуска по семейным обстоятельствам).

Как написать рапорт на отпуск 2023

В военном рапорте на ежегодный основной отпуск или по семейным обстоятельствам военнослужащий обязательно должен указать:

  • ФИО командира воинской части.
  • Свое звание и ФИО.
  • На сколько дней военный хочет взять отпуск.
  • Прописать, какие документы прилагаются к рапорту (документы, подтверждающие необходимость предоставления отпуска по семейным обстоятельствам).
  • Где будете проводить отпуск (написать адрес).
  • Свой номер телефона.
  • Поставить дату и подпись.

Вот как это должно выглядеть:

Как военному написать рапорт на ежегодный основной отпуск или по семейным обстоятельствам — инструкция и образец

Образец рапорта на отпуск 

Эксперты отмечают, что единых и точно определенных требований к написанию рапорта в законодательстве нет. Однако чтобы рапорт приняли и вас отпустили в отпуск:

  1. В шапке документа обязательно укажите фамилию, имя, отчество руководителя воинской части.
  2. Далее укажите название документа — Рапорт.
  3. В основной части обязательно укажите свое ФИО, звание и количество дней отпуска. Не лишним будет указать, какой отпуск вы оформляете — ежегодный основной или по семейным обстоятельствам.
  4. Если у вас отпуск по семейным обстоятельствам, напишите перечень документов, прилагаемых к рапорту.
  5. В конце укажите свой номер телефона и адрес, где будете проводить отпуск.
  6. Поставьте подпись и дату.
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