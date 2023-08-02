В Украине с августа изменены периоды выплат ВПЛ: когда придут деньги

В Минреинтеграции сообщили об изменении периода выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

— Согласно Постановлению КМУ от 11 июля 2023 года №709, которое разработало Минсоцполитики, изменены периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам, — говорится в сообщении.

Таким образом, в августе и в дальнейшем будет два выплатных периода помощи ВПЛ — до 15 и 28 числа.

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысяч гривен для всех остальных внутренних переселенцев.

— Если есть вопросы относительно таких выплат, обращайтесь в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по телефону: (066) 813-62-39, — добавляют в ведомстве.

Напомним, что с 1 августа 2023 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанут получать деньги от государства. Факты ICTV писали, о каких категориях ВПЛ идет речь.

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