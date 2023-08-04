Поступление в вуз 2023: что делать, если не успел подать заявление

Подать заявления на поступление в вуз через электронный кабинет поступающего можно было с 19 по 31 июля 2023 года. В этом году абитуриенты могли подать до 20 заявлений по всем формам обучения.

Сейчас такая возможность отсутствует. Что делать абитуриентам, которые не успели подать заявления на поступление в 2023 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Не успел подать заявление на поступление 2023: что делать

31 июля в 18:00 завершился прием заявлений в ЗВО на бюджет и контракт для поступления на бакалавра, младшего бакалавра, магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений.

После этого высшие учебные заведения обычно проводят дополнительные наборы, но только на контракт.

— Те абитуриенты, которые не успели подать заявления на поступление в вуз в 2023 году, должны обратиться в учреждение образования и выяснить, проводится ли там донабор. Если заведение проводит дополнительный набор, вы можете подать заявление на поступление через электронный кабинет абитуриента.

Обратите внимание, что поступить по дополнительному набору можно только на контракт! На бюджет в вуз вы уже никак не сможете поступить в этом году.

Если вам подходит только бюджетная форма обучения, поступить можно в учреждения профессионального предвысшего образования (принимают заявки до 9 августа 18:00) или в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования до 31 августа 2023 года.

Что происходит после завершения приема заявлений

Включительно до 5 августа состоится автоматическое распределение бюджетных мест по алгоритму адресного размещения государственного (регионального) заказа. Абитуриент может получить только одну рекомендацию на бюджет: в таком случае напротив заявления статус изменится на Рекомендовано (бюджет).

До 18:00 8 августа поступающие, получившие рекомендации на бюджет, должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению.

3 9 августа начнется предоставление рекомендаций на контракт. Получить рекомендацию можно по любому количеству заявлений.

К 10 августа должен завершиться зачисление на бюджет, а к 30 августа — на контракт.

Источник: Державне підприємство Інформресурс

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