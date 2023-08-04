Как написать рапорт на увольнение, если после ВВК вас признали непригодным к службе — инструкция и образец

ВВК — это военно-врачебная комиссия, которую проходит каждый военнообязанный после получения соответствующей повестки или военнослужащий после ранения.

То есть войско-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья выполнять боевые задачи или призываться на военную службу.

Если ВВК признает военнослужащего непригодным к службе, тот может написать рапорт на увольнение. Факты ICTV узнавали, как написать рапорт на увольнение, если после ВВК вас признали непригодным к службе.

Увольнение со службы по состоянию здоровья

Если ВВК признала военного непригодным к службе, он имеет право уволиться. Это предусмотрено законом Украины О воинской обязанности и военной службе.

В ст. 26 закона отмечается, что увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется:

в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья пригодны к военной службе или во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением из воинского учета.

Как написать рапорт на увольнение

Управляющий адвокатским бюро Сергея Пагера и адвокат Сергей Пагера советует писать рапорт следующим образом:

Сначала пишете фамилию, имя, отчество командира отделения и его должность. Например, командиру 1 механизированной роты 4 механизированного батальона воинской части А0777 ФИО.

В шапке указываете название документа — Рапорт.

Далее просите уволить вас. Пишете свое ФИО, должность и воинское звание.

Кратко опишите суть со ссылкой на действующее законодательство (нормативно-правовые акты). Например, что хотите уволиться с военной службы в запас по состоянию здоровья на основании подпункта б пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Далее нужно указать ТЦК и СП, где будете стоять на воинском учете. Например, вы должны написать — на воинский учет прошу направить меня в Коростенский ТЦК и СП в Житомирской области.

Укажите также, что вы не имеете претензий к подразделению, воинской части и командованию.

Пропишите, какие документы прилагаются к рапорту (заключение военно-врачебной комиссии, свидетельства о болезни, справка и тому подобное).

В конце поставьте дату и подпись.

Образец рапорта на увольнение с военной службы после признания ВЛК непригодным к службе:

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