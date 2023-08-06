РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель с общим залпом 16 Калибров

Российская Федерация вывела в Черное море второй ракетоноситель. Сейчас общее количество Калибров, готовых к пуску для атак на территории Украины, увеличилось до 16 ракет.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг. По данным ОК, к малому ракетному кораблю в Черном море добавился снаряженный фрегат.

Украинские военные предупреждают, что общее количество ракет, которое может быть применено, возросло до 16 Калибров.

В ОК Юг призывают людей быть бдительными, не пренебрегать мерами безопасности, до окончания тревоги не покидать укрытий.

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