Российские войска завозят во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области гастролеров с территории РФ, а также не выпускают местных жителей из захваченного Кремлем города. Там планируют провести псевдовыборы с помощью московской “массовки”.

Об этом заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, прошлогодний опыт псевдореферендума показал, что жители игнорируют псевдодемократию, которую устраивают оккупанты. Поэтому Россия вынуждена привлекать массовку из глубинки государства-агрессора.

Мэр Мелитополя отметил, что российские войска манипулируют возможностями выезда с временно оккупированных территорий Украины. Сейчас учащаются случаи, когда людей не выпускают на выезде из города.

В частности, две недели назад россияне закрыли один из самых быстрых путей, с помощью которых эвакуировались люди. Речь идет о движении через контрольно-пропускной пункт Колотиловка — Покровка. А Васильевку вообще закрыли семь месяцев назад.

По словам Федорова, теперь эвакуация из Мелитополя через временно оккупированный Крым за границу стала похожей на лотерею. Россияне пропускают одних людей на КПП, а других разворачивают обратно, даже владельцев российских паспортов.

Глава города уверяет, что необходимо как можно скорее выезжать из оккупированного Мелитополя Запорожской области. По его словам, это можно сделать бесплатно после подачи соответствующего заявления.

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