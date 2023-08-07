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Анна Голишевская, редактор ленты

Можно ли зарегистрироваться на єДопомога в 2023 году: все о выплатах и регистрации

Єдопомога
Фото: Unsplash

Миллионы украинцев до сих пор не вернулись домой и продолжают нуждаться в помощи. В 2022 году многие организации и фонды оказывали денежную и гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев и наиболее незащищенных слоев населения. Однако можно ли зарегистрироваться на єДопомога в 2023 году – читайте в материале.

Можно ли зарегистрироваться на єДопомога в 2023 году

На сайте єДопомога указано, что первый этап приема заявок уже завершен, а регистрация – недоступна.

— В настоящее время гражданами Украины подано более 10 млн заявок, в связи с чем временно прекращается сбор заявок на платформе, – указано на сайте.

В Министерстве также отметили, что после подтверждения готовности финансовой поддержки со стороны международных организаций прием заявок будет возобновлен.

Можно ли зарегистрироваться на єДопомога в 2023 году: объяснение

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Можно ли зарегистрироваться на єДопомога в 2023 году: все о выплатах и регистрации

Беженцы, Война в Украине, виплати
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