Химическое оружие РФ: что такое хлорпикрин и чем опасно вещество

Россияне продолжают нарушать все конвенции и использовать химические боеприпасы против Украины.

За прошедшие сутки, 6 августа 2023 года, противник в районе населенного пункта Новоданиловка совершил два артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (предположительно хлорпикрин). Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Что такое хлорпикрин, чем это вещество опасно для человека и как россияне используют его в войне, узнавали Факты ICTV.

Немного химии

Хлорпикрин еще называют нитрохлороформ. Эта бесцветная или бледно-желтая маслянистая жидкость с резким запахом была открыта шотландским химиком Джоном Стенхаусом в 1848 году.

Стенхаус экспериментировал и выполнил реакцию гипохлорита натрия с пикриновой кислотой. Сегодня хлорпикрин вырабатывается в результате реакции нитрометана с гипохлоритом натрия или хлороформа с азотной кислотой.

В одном из документов Калифорнийского департамента регулирования использования пестицидов отмечается, что химическая формула хлорпикрина — CCl3NO2, а его молекулярная масса — 164,38 г/моль.

— Чистый хлорпикрин представляет бесцветную жидкость с температурой кипения 112°C. Хлорпикрин может растворяться в воде с растворимостью 2000 мг/л при 25°C. Вещество легкое, с давлением пара 23,2 мм ртутного столба при 25°C, — говорится в документе Калифорнийского департамента регулирования использования пестицидов.

Хлорпикрин как химическое оружие: чем опасно вещество

Во время Первой мировой войны немецкие войска использовали концентрированный хлорпикрин против сил Антанты в качестве слезоточивого газа. Это химическое вещество вредно для человека и всасывается в организм при дыхании, глотании и через кожу.

В высоких концентрациях хлорпикрин сильно раздражает легкие, глаза и кожу. Хоть это вещество не так опасно, как другое химическое оружие, однако вызывает рвоту, головокружение, сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, конвульсии. Кроме того, химическое вещество вызывает потерю сознания и повреждение кожи.

Все эти симптомы возникают внезапно, и в высокой концентрации человек умирает за считанные минуты. Кроме того, хлорпикрин заражает пищу и воду.

Сегодня хлорпикрин запрещено использовать в военных целях, в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия наравне с фосгеном, хлорцианом и синильной кислотой.

Но армии РФ это не мешает применять химические гранаты (К-51) и боеприпасы с хлорпикрином в войне против Украины.

Где еще используют хлорпикрин

Вещество активно используют в сельском хозяйстве, там хлорпикрин считается безопасным. Кроме того, высокая способность испаряться при низких температурах позволяет применять хлорпикрин даже зимой.

Хлорпикрин помогает эффективно бороться с вредителями. Также вещество используется для окуривания зерна и почвы, что помогает уничтожить насекомых, грибы, грызунов и других вредителей.

Хлорпикрин полностью переваривается почвенными организмами перед посевом, что делает его безопасным и эффективным.

Он также защищает древесину от гниения изнутри.

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