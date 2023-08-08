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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения

Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Фото: Depositphotos

Прохождение медицинской комиссии является обязательным условием для всех военнообязанных. Именно медкомиссия решает, пригоден человек к службе в армии или нет.

Что такое ограниченная пригодность во время военного положения — узнавали Факты ICTV.

Пригодность во время мобилизации

После окончания медицинского обследования во время мобилизации ВЛК выносит в отношении военнообязанного одно из таких постановлений:

  • Годен к военной службе.
  • Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра).
  • Ограниченно годен к военной службе.

Что такое ограниченно пригодный

Ограниченная пригодность в военное положение — это непригодность в мирное время, однако это не означает, что военнообязанный отсрочен от службы в армии.

Лица с ограниченной пригодностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать.

Всем известно, что в мирное время есть достаточно широкий список болезней, которые делают человека негодным к службе. Однако в условиях военного положения этот список значительно сужается.

Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях.

В то же время они пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и тому подобном.

То есть вас не могут направить в боевую часть на передовую, но могут мобилизовать и оставить, например, проходить службу при военкомате.

Именно во время прохождения медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью.

Это зависит и от физического состояния здоровья, и от военной специальности, занимаемой должности, возраста и работы военнообязанного.

Итак, если начнется четвертая волна мобилизации, вас направят на медкомиссию (ВЛК), где должны будут выдать копию постановления, с перечнем тех работ и видов службы, которые вам противопоказаны по состоянию здоровья.

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Военное положение, Медики, мобілізація
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