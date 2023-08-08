Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Прохождение медицинской комиссии является обязательным условием для всех военнообязанных. Именно медкомиссия решает, пригоден человек к службе в армии или нет.
Что такое ограниченная пригодность во время военного положения — узнавали Факты ICTV.
Пригодность во время мобилизации
После окончания медицинского обследования во время мобилизации ВЛК выносит в отношении военнообязанного одно из таких постановлений:
- Годен к военной службе.
- Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра).
- Ограниченно годен к военной службе.
Что такое ограниченно пригодный
Ограниченная пригодность в военное положение — это непригодность в мирное время, однако это не означает, что военнообязанный отсрочен от службы в армии.
Лица с ограниченной пригодностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать.
Всем известно, что в мирное время есть достаточно широкий список болезней, которые делают человека негодным к службе. Однако в условиях военного положения этот список значительно сужается.
Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях.
В то же время они пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и тому подобном.
То есть вас не могут направить в боевую часть на передовую, но могут мобилизовать и оставить, например, проходить службу при военкомате.
Именно во время прохождения медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью.
Это зависит и от физического состояния здоровья, и от военной специальности, занимаемой должности, возраста и работы военнообязанного.
Итак, если начнется четвертая волна мобилизации, вас направят на медкомиссию (ВЛК), где должны будут выдать копию постановления, с перечнем тех работ и видов службы, которые вам противопоказаны по состоянию здоровья.
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