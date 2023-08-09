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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Защищено: Элегантность и удобство натяжных потолков от Ард Декор

Натяжні стелі

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Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
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Защищено: Элегантность и удобство натяжных потолков от Ард Декор
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