Как получить военный билет, если не служил в армии
Все мужчины, которые были призваны на службу в армию, получают военные билеты. Именно они определяют принадлежность военнообязанного к выполнению воинской обязанности.
Как получить военный билет после 27 лет, если мужчина не проходил военную службу — Факты ICTV спросили у юриста.
Что такое военный билет
Это документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военнообязанного или резервиста) и определяющий принадлежность его владельца к выполнению воинской обязанности.
Согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе, выдаются билеты районными или городскими территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ранее — военкоматами).
В общем билеты выдают во время призыва на службу, зачисления в военное учебное заведение или во время увольнения в запас или снятия с воинского учета по состоянию здоровья.
Как получить билет после 27 лет, если не проходил военную службу
Юрист Ростислав Кравец говорит, что мужчины, которые не служили в армии и вышли из призывного возраста (после 27 лет), также могут получить военный билет.
— Для получения необходимо обратиться в военкомат по месту прописки. Конечно, могут спросить о том, где он был и почему не проходил военную службу.
Сейчас штрафы не выписывают по этому поводу. К ответственности привлекать тоже не будут, поскольку не доказано, что человек уклонялся от военной службы. Поэтому, на самом деле, ничего страшного не будет, — говорит юрист.
Чтобы получить военный билет, нужно обратиться в военный комиссариат по месту прописки и предоставить такие документы:
- заявление;
- копия паспорта и идентификационного кода;
- копия документа об образовании (при наличии);
- копия свидетельства о бракосочетании (при наличии);
- копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
- приписное свидетельство;
- медицинская карта;
- три фотографии 3х4 (на обороте указать фамилию).
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский