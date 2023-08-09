Как получить военный билет, если не служил в армии

Все мужчины, которые были призваны на службу в армию, получают военные билеты. Именно они определяют принадлежность военнообязанного к выполнению воинской обязанности.

Как получить военный билет после 27 лет, если мужчина не проходил военную службу — Факты ICTV спросили у юриста.

Что такое военный билет

Это документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военнообязанного или резервиста) и определяющий принадлежность его владельца к выполнению воинской обязанности.

Согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе, выдаются билеты районными или городскими территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ранее — военкоматами).

В общем билеты выдают во время призыва на службу, зачисления в военное учебное заведение или во время увольнения в запас или снятия с воинского учета по состоянию здоровья.

Как получить билет после 27 лет, если не проходил военную службу

Юрист Ростислав Кравец говорит, что мужчины, которые не служили в армии и вышли из призывного возраста (после 27 лет), также могут получить военный билет.

— Для получения необходимо обратиться в военкомат по месту прописки. Конечно, могут спросить о том, где он был и почему не проходил военную службу. Сейчас штрафы не выписывают по этому поводу. К ответственности привлекать тоже не будут, поскольку не доказано, что человек уклонялся от военной службы. Поэтому, на самом деле, ничего страшного не будет, — говорит юрист.

Чтобы получить военный билет, нужно обратиться в военный комиссариат по месту прописки и предоставить такие документы:

заявление;

копия паспорта идентификационного кода

копия документа об образовании (при наличии);

копия свидетельства о бракосочетании (при наличии);

копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);

приписное свидетельство

медицинская карта;

три фотографии 3х4 (на обороте указать фамилию).

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