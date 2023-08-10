Мобилизация в Украине 2023: что происходит после прохождения ВВК

После получения первой повестки военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, предоставить все необходимые данные и документы.

Если лицо нет оснований для отсрочки от мобилизации, то ему выписывают повестку на прохождение ВВК (военно-врачебная комиссия). После ее прохождения комиссия должна выдать на руки свое заключение.

На основании решения ВВК военнообязанный может быть признан:

годным к военной службе;

временно непригодным к военной службе (предоставляется отсрочка на срок до 2 месяцев и указывается дата повторного осмотра);

ограничено пригодным к военной службе;

непригодным с пересмотром через 6-12 месяцев;

непригодным к военной службе с исключением из воинского учета.

Что происходит после прохождения ВВК, если военнообязанного признали годным к службе, узнавали Факты ICTV.

Прошел ВВК и признали годным: что дальше

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, существует определенная процедура, которой должны придерживаться ТЦК.

— В теории после прохождения ВВК и признания мужчины годным к службе, его отпускают домой и ждут соответствующих заявлений от воинских частей относительно их доукомплектования. Когда от какой-то части приходит заявление на доукомплектование, это лицо вызывают в военкомат мобилизационным распоряжением. Лицо должно появиться в определенное время с вещами в ТЦК, — говорит юрист.

После этого мобилизованных лиц отправляют на обучение в учебные центры. Там мужчины проходят подготовку к службе, получают теоретические знания, учатся работать с оружием и тому подобное.

Также военнообязанные должны пройти тест Адаптивность 200. Они должны ответить на 200 вопросов, которые помогут определить уровень стрессоустойчивости, коммуникационных способностей и социализации.

Человек, который не проходит тест на адаптивность, не рекомендуется к военной службе.

— Перед отправкой в воинскую часть военнообязанный должен пройти обязательную военную выучку, которая длится месяц. После окончания обучения, военнообязанный направляется в конкретную военную часть, — говорит Кравец.

По законам отправлять лиц без обучения в воинские части или на позиции запрещено! Однако, по словам адвоката, на практике все происходит несколько иначе.

— На практике же происходит так: лицо признают годным, держат в ТЦК, не выпускают, нарушая десятки законов. И когда поступает заявка от какой-то воинской части, людей грузят в автобусы и отправляют в эти воинские части, — добавляет адвокат.

Если так происходит, юрист советует военнообязанным обращаться к адвокатам и привлекать военкомов к ответственности, ведь так происходить не должно!

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