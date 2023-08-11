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Украинская военная заявила о домогательствах в армии: в Минобороны отреагировали

Украинская военная заявила о домогательствах в армии: в Минобороны отреагировали
Фото: Depositphotos

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пообещала помочь в расследовании дел в отношении женщин, которые подвергаются сексуальным домогательствам со стороны командиров или других должностных лиц в ВСУ.

По данным The Guardian, недавно появилась информация, что женщинам в ВСУ угрожали отправкой в психиатрические отделения. Одна из девушек рассказала, что командир боевого подразделения приказал женщинам-подчиненным заниматься с ним сексом или угрожал тем, что их мужчин отправят на передовые линии фронта.

Соответствующие обвинения выдвинула на прошлой неделе сержант взвода, 27-летняя Надежда Харан, которая рассказала The Guardian, что была вынуждена просить о переводе ее из предыдущего подразделения. Девушка начала разговор со старшими офицерами, но ей сказали замолчать, утверждает она.

— Я оставила (свою бригаду, — Ред.), потому что на высоком уровне был один человек, который преследовал женщин, и я знаю этих женщин. Некоторые из них мои подчиненные, за которых я отвечаю. Их преследовал тот же человек, который, по сути, сказал им, что если они откажутся от секса с ним, он отправит их мужчин, которые также были в бригаде, на смерть. Мне сказали заткнуться, — подчеркнула девушка.

В издании The Guardian отмечают, что Маляр заявила, что встретится с Харан и защитит любых женщин-военнослужащих, которые предоставят соответствующие показания.

— Я говорю всем женщинам в Вооруженных силах, чтобы они написали заявление. Я обращусь в полицию и приведу полицию за руку, чтобы расследовать это. Дайте всю информацию, я лично обращусь в полицию. Эти вещи неприемлемы, нельзя так обращаться с женщиной. Я буду их защищать, — отметила заместитель министра обороны Маляр.

Харан сказала журналистам The Guardian, что была бы рада поговорить об обвинениях. В армии работают около 60 тыс. женщин, 42 тыс. из которых — солдаты. Из них 5 тыс. воюют на передовой.

Надежда Харан подтвердила Фактам ICTV обнародованную иностранным изданием информацию.

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Украинская военная заявила о домогательствах в армии: в Минобороны отреагировали

Источник: The Guardian
Война в Украине, Ганна Маляр, Жінка-солдат, ВСУ, Украинская армия
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