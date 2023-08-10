Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Общество Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как подтвердить свое место обучения в вузе и что делать дальше – алгоритм действий

Навчання, освіта, учень,
Фото: Pexels

Чтобы стать студентом вуза, каждый поступающий после получения рекомендации к зачислению в заведение высшего образования должен подтвердить место обучения.

Как подтвердить свое место обучения и что делать после подтверждения — читайте в материале Фактов ICTV.

Как подтвердить свое место обучения 2023

Начиная с 1 августа, абитуриенты начали получать рекомендации для поступления в вузы. Те абитуриенты, которые были рекомендованы к зачислению на бюджет, напротив одной из поданных заявлений в электронном кабинете увидели статус Рекомендовано (бюджет).

Чтобы стать студентом вуза, абитуриент должен подтвердить свое место обучения. Сделать это можно в электронном кабинете:

  • Для всех поступающих — нужно подписать заявление с помощью КЭП или Дія.Підпис..
  • Поступающие, которые находятся на территории, деоккупированной после 1 сентября 2022 года, или находятся за границей и не могут получить КЭП на ID-карту, нужно скачать сканкопию собственноручно подписанного заявления.

Как подписать заявление в электронном кабинете

  1. Перейдите в свой электронный кабинет абитуриента и найдите пункт поданные заявления на поступление.
  2. Там выделите отметкой заявление со статусом Рекомендовано (бюджет) или Рекомендовано (контракт) и нажмите Подтвердить выбор места получения образования.
  3. Теперь вам нужно подтвердить, что вы предупреждены об обязательности представления военнообязанными гражданами Украины военно-учетного документа (отметка устанавливается всеми поступающими, независимо от пола).
  4. После этого выберите пункт Наложить квалифицированную электронную подпись и нажмите кнопку Наложить КЭП. Для этого вам необходимо выбрать центр сертификации, который выдал вам ключ, загрузить файл ключа, указать пароль к нему и нажать кнопку Подписать.
  5. Теперь обновите страницу, чтобы убедиться, что заявление успешно подписано. Если все будет в порядке, напротив нее должны появиться дата и время подписания.

— Наложить КЭП в электронном кабинете могут те абитуриенты, в данных которых указано РНОКПП. Для поступающих, которые регистрировались на НМТ 2023 года, эти данные будут внесены автоматически. Другим поступающим надо обратиться в приемную комиссию учреждения высшего образования для внесения информации в базу, — сообщают в МОН.

Если у меня нет КЭП: как загрузить сканкопии заявления

Поступающие, которые находятся на территории, деоккупированной после 1 сентября 2022 года, или находятся за границей и не могут получить КЭП, должны загрузить скан-копию собственноручно подписанного заявления, чтобы подтвердить место обучения.

Чтобы загрузить сканкопии заявления:

  1. В личном кабинете поступающего найдите пункт поданные заявления на поступление.
  2. Выделите пометкой нужное заявление со статусом Рекомендовано (бюджет) или Рекомендовано (контракт).
  3. Теперь нажмите Печать электронного заявления, заполните дополнительные данные и нажмите Да.
  4. Когда заявление распечатается, подпишите его и отсканируйте уже с собственной подписью.
  5. Верните в кабинет абитуриента, снова выделите нужное заявление и нажмите подтвердить выбор места получения образования.
  6. Выберите пункт Загрузить скан-копию собственноручно подписанного заявления и загрузить файл в формате jpg, jpeg или pdf. Размер файла должен быть не более 2 МБ.
  7. Теперь обновите страницу и убедитесь, что заявление успешно подписано.

До какого числа нужно подтвердить место обучения

Каждая категория поступающих имеет свой дедлайн подтверждения места обучения.

  • 29 июля (12:00) – профессиональный младший бакалавр на базе 9 классов.
  • 18 августа (12:00) – профессиональный младший бакалавр на базе 11 классов и диплома квалифицированного рабочего.
  • 8 августа (18:00) – младший бакалавр, бакалавр, магистр медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
  • 29 августа (18:00) – магистр на основе бакалавра (специалиста, магистра).

Что будет после подтверждения места обучения

Когда вы подтвердите свое место обучения, а учебное заведение обработает его, статус заявления в электронном кабинете будет изменен — До наказу. В то же время произойдут изменения в статусах и других ваших заявлений.

Статус До наказу говорит о зачислении поступающего в учреждение образования на обучение. После этого поступающий должен выполнить требования к зачислению (онлайн или офлайн предоставить копии необходимых документов).

Также абитуриент должен заключить договор об обучении между учреждением образования и абитуриентом (с участием родителей или законных представителей – для несовершеннолетних абитуриентов). Для этого нужно лично приехать в ваше учебное заведение.

Читайте также
Поступление в вуз 2023: что делать, если не успел подать заявление
Навчання

Источник: Минобразования
Вступна кампанія, Образование в Украине, Университет
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Что нужно ребенку в 1 класс: список вещей и канцелярии
Школа, канцтовари, навчання, необхідні речі
Школа в метро: в Харькове готовятся к экстраординарному обучению
Ольга Деменко
Как пережить 11 класс во время войны: советы от подростков по обучению и подготовке к НМТ
Навчання
Уже поступил или нет? Алгоритм действий рекомендованным для зачисления на бюджет
студенти
Поступление в вуз 2023: что делать, если не успел подать заявление
Навчання
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное
Как подтвердить свое место обучения в вузе и что делать дальше – алгоритм действий
Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова
Как подтвердить свое место обучения в вузе и что делать дальше – алгоритм действий
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
Как подтвердить свое место обучения в вузе и что делать дальше – алгоритм действий
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Как подтвердить свое место обучения в вузе и что делать дальше – алгоритм действий
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь