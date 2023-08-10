Как подтвердить свое место обучения в вузе и что делать дальше – алгоритм действий

Чтобы стать студентом вуза, каждый поступающий после получения рекомендации к зачислению в заведение высшего образования должен подтвердить место обучения.

Как подтвердить свое место обучения и что делать после подтверждения — читайте в материале Фактов ICTV.

Как подтвердить свое место обучения 2023

Начиная с 1 августа, абитуриенты начали получать рекомендации для поступления в вузы. Те абитуриенты, которые были рекомендованы к зачислению на бюджет, напротив одной из поданных заявлений в электронном кабинете увидели статус Рекомендовано (бюджет).

Чтобы стать студентом вуза, абитуриент должен подтвердить свое место обучения. Сделать это можно в электронном кабинете:

Для всех поступающих — нужно подписать заявление с помощью КЭП или Дія.Підпис..

Поступающие, которые находятся на территории, деоккупированной после 1 сентября 2022 года, или находятся за границей и не могут получить КЭП на ID-карту, нужно скачать сканкопию собственноручно подписанного заявления.

Как подписать заявление в электронном кабинете

Перейдите в свой электронный кабинет абитуриента и найдите пункт поданные заявления на поступление. Там выделите отметкой заявление со статусом Рекомендовано (бюджет) или Рекомендовано (контракт) и нажмите Подтвердить выбор места получения образования. Теперь вам нужно подтвердить, что вы предупреждены об обязательности представления военнообязанными гражданами Украины военно-учетного документа (отметка устанавливается всеми поступающими, независимо от пола). После этого выберите пункт Наложить квалифицированную электронную подпись и нажмите кнопку Наложить КЭП. Для этого вам необходимо выбрать центр сертификации, который выдал вам ключ, загрузить файл ключа, указать пароль к нему и нажать кнопку Подписать. Теперь обновите страницу, чтобы убедиться, что заявление успешно подписано. Если все будет в порядке, напротив нее должны появиться дата и время подписания.

— Наложить КЭП в электронном кабинете могут те абитуриенты, в данных которых указано РНОКПП. Для поступающих, которые регистрировались на НМТ 2023 года, эти данные будут внесены автоматически. Другим поступающим надо обратиться в приемную комиссию учреждения высшего образования для внесения информации в базу, — сообщают в МОН.

Если у меня нет КЭП: как загрузить сканкопии заявления

Поступающие, которые находятся на территории, деоккупированной после 1 сентября 2022 года, или находятся за границей и не могут получить КЭП, должны загрузить скан-копию собственноручно подписанного заявления, чтобы подтвердить место обучения.

Чтобы загрузить сканкопии заявления:

В личном кабинете поступающего найдите пункт поданные заявления на поступление. Выделите пометкой нужное заявление со статусом Рекомендовано (бюджет) или Рекомендовано (контракт). Теперь нажмите Печать электронного заявления, заполните дополнительные данные и нажмите Да. Когда заявление распечатается, подпишите его и отсканируйте уже с собственной подписью. Верните в кабинет абитуриента, снова выделите нужное заявление и нажмите подтвердить выбор места получения образования. Выберите пункт Загрузить скан-копию собственноручно подписанного заявления и загрузить файл в формате jpg, jpeg или pdf. Размер файла должен быть не более 2 МБ. Теперь обновите страницу и убедитесь, что заявление успешно подписано.

До какого числа нужно подтвердить место обучения

Каждая категория поступающих имеет свой дедлайн подтверждения места обучения.

29 июля (12:00) – профессиональный младший бакалавр на базе 9 классов.

– профессиональный младший бакалавр на базе 9 классов. 18 августа (12:00) – профессиональный младший бакалавр на базе 11 классов и диплома квалифицированного рабочего.

– профессиональный младший бакалавр на базе 11 классов и диплома квалифицированного рабочего. 8 августа (18:00) – младший бакалавр, бакалавр, магистр медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

– младший бакалавр, бакалавр, магистр медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления. 29 августа (18:00) – магистр на основе бакалавра (специалиста, магистра).

Что будет после подтверждения места обучения

Когда вы подтвердите свое место обучения, а учебное заведение обработает его, статус заявления в электронном кабинете будет изменен — До наказу. В то же время произойдут изменения в статусах и других ваших заявлений.

Статус До наказу говорит о зачислении поступающего в учреждение образования на обучение. После этого поступающий должен выполнить требования к зачислению (онлайн или офлайн предоставить копии необходимых документов).

Также абитуриент должен заключить договор об обучении между учреждением образования и абитуриентом (с участием родителей или законных представителей – для несовершеннолетних абитуриентов). Для этого нужно лично приехать в ваше учебное заведение.

Источник : Минобразования

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