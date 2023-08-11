Поиск пропавшего военного в 2023 году: алгоритм действий и советы эксперта

К сожалению, во время войны смерть и исчезновение людей становятся обыденными явлениями. В Украине за период полномасштабной войны пропавшими без вести считают сотни военнослужащих и гражданских лиц.

Как в Украине найти пропавшего военного и что делать его родственникам или друзьям, узнавали Факты ICTV.

Поиск пропавшего военного

В Украине существует определенный алгоритм действий, которым могут пользоваться родные военнослужащего, который исчез. Это подчеркивает адвокат и юрист Ростислав Кравец.

— Есть определенный алгоритм действий, который должны выполнить родственники или друзья военного, который не выходит на связь, — говорит Кравец.

В первую очередь эксперт советует обращаться в военкомат и в воинскую часть, в которой военнослужащий проходит службу.

— Там родственникам должны сообщить, что происходит с лицом, почему оно не выходит на связь, какой статус у лица (пленный или пропавший без вести) и где сейчас находится человек, — добавляет Кравец.

По словам адвоката, далее можно обращаться в Национальное информационное бюро (НИБ) с соответствующим сообщением, которое зафиксируется.

— Также можно обратиться в Красный Крест и Службу безопасности Украины, которая передаст информацию в специальную комиссию относительно военнопленных. Еще можно обращаться в Министерство обороны, а именно в управление разведки, которому предоставлены соответствующие полномочия по возвращению пленных, — отмечает Кравец.

Юрист также советует украинцам все делать поочередно, а не одновременно.

— Сначала все же стоит обратиться в военкомат и воинскую часть. В случае, что будет проведено служебное расследование и выяснится, что военный пленный или без вести пропавший, то дальше уже нужно обращаться в другие учреждения. Это нужно для того, чтобы в этих службах было все зафиксировано о конкретном лице, — советует Кравец.

Алгоритм поиска пропавших без вести во время войны

Если вы потеряли связь со своим родным человеком и не можете его самостоятельно найти, Национальное информационное бюро (НИБ) предлагает воспользоваться таким алгоритмом действий:

Чтобы сообщить об исчезновении родного человека, обратитесь в НИБ по телефону горячей линии 1648 и +38 (044) 287-81-65.

Обратитесь в Национальную полицию с заявлением об исчезновении человека.

Сдайте генетический материал для ДНК с целью поиска человека.

Обратитесь в ОЦ СБУ.

Обратитесь в делегацию МККК.

Если вы не смогли дозвониться на горячую линию НИБ, сообщить об исчезновении можно:

НИБ принимает обращения о:

плене;

исчезновении;

депортации / принудительном перемещении взрослого;

депортации / принудительном перемещении ребенка;

принудительной мобилизации на ВОТ;

гибели.

Чтобы найти пропавшего военного:

Сначала стоит собрать все возможные факты и доказательства, необходимые для розыска военнослужащего.

Сообщите в НИБ, любым удобным для вас способом — позвонить на горячую линию по номеру 16-48 или (044) 287-81-65, или воспользоваться чат-ботом (ищите выше).

Обратитесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ по телефонам (067) 650-83-32 , (098) 087-36-01, или же отправьте письмо на электронный адрес: united.centre.ssu@gmail.com.

, или же отправьте письмо на электронный адрес: united.centre.ssu@gmail.com. Позвоните на горячую линию Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по номеру 0-800-339-247 или +38(095)-896-04-21 (для звонков из-за рубежа через мессенджеры Viber, WhatsApp, Signal).

(для звонков из-за рубежа через мессенджеры Viber, WhatsApp, Signal). Подайте заявление в территориальное подразделение полиции . Обязательно зафиксируйте регистрационный номер заявления, а также заберите выписку из ЕРДС, где будет указано ФИО следователя. По каждому факту пропажи, похищения или попадания в плен открывается уголовное производство.

. Обязательно зафиксируйте регистрационный номер заявления, а также заберите выписку из ЕРДС, где будет указано ФИО следователя. По каждому факту пропажи, похищения или попадания в плен открывается уголовное производство. Узнайте ФИО следователя, который ведет досудебное расследование в СБУ.

Сдайте биологический образец для выведения ДНК-профиля для возможного дальнейшего их сравнения.

— Я советую не терять времени. Если ваш родной человек всегда выходил на связь, но сейчас его телефон молчит, сразу звоните в военкомат и воинскую часть. После этого можно начинать поиски, — советует юрист.

Кравец добавляет, что денежные награды, которые выплачивались военному, будут получать его родственники, пока процесс поиска будет продолжаться.

Кроме того, родственники военнослужащих Сил обороны Украины, которые считаются пропавшими без вести, могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека для того, чтобы осуществить портретное экспертное исследование.

То есть, если на фото или видео с пленными украинскими военными вы заметили человека, похожего на вашего родственника, можно провести специальное исследование по идентификации военнопленного по признакам внешности.

Такое исследование осуществляет Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Для этого родным необходимо обратиться к уполномоченному с письменным обращением и предоставить фото и видеоматериалы. Однако должны быть выполнены обязательные условия:

Найденные изображения лица на фото и видео пленных должны быть четкими и качественными (не размытыми и пригодными для установления индивидуальных признаков внешности). Если в кадре зафиксировано несколько человек родным необходимо четко указать, какое именно лицо необходимо исследовать (указать местоположение в кадре или признаки одежды). Сравнительные образцы (фото военнослужащего до исчезновения без вести) должны быть качественные, четкие, новые и в нескольких вариантах. Лицо лица в сравнительных образцах должно быть в том же ракурсе (наклоне), что и на снимке или видеозаписи.

Куда обращаться, если военный несколько дней не выходит на связь

Если ваш родственник или близкий человек присоединился к рядам ВСУ, вам необходимо записывать данные о месте службы родного воина. Эта информация пригодится в случае возникновения вопросов.

Основная информация, которую вы должны собрать:

Номер воинской части, где проходит службу ваш защитник.

Должность, рота, батальон.

Воинское звание.

Фамилия, имя, должность и номер телефона непосредственного командира.

Фамилия, имя командира воинской части, его номер телефона или номер горячей линии бригады.

Фамилия, имя и номер телефона заместителя командира воинской части по морально-психологическому обеспечению.

Контакты ТЦК и СП, которым призывался военный.

Контакты боевых побратимов вашего защитника.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр совместно с Общественным движением Женская сила Украины и Службой психосоциальной поддержки семей военнослужащих разработали пособие Родинам захисників.

Он поможет семьям, родной воин которых долго не выходит на связь, понять, что происходит.

Если с военным нет связи более трех дней без предупреждения — родные должны обратиться к непосредственному командиру.

Если связь с командиром отсутствует — вы должны обращаться к командиру части или его заместителю по морально-психологическому обеспечению.

Если с военнослужащим отсутствует связь более 10 дней без предупреждения, а связи с командиром у родных нет — родные должны обратиться в ТЦК и СП по месту призыва военного.

Если есть дополнительные вопросы, или проблемные вопросы не решаются, обращайтесь на горячую линию Министерства обороны Украины — 0 800 500 442.

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