В Одессе разрешили купаться в море: список пляжей и ограничений

В Одессе с сегодняшнего дня официально разрешили купаться в море. Местные власти уже определили для этого ряд пляжей.

Об этом решении сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он подписал совместный с местным военным командованием приказ о доступе людей к морю.

Определены первые пляжи, на которых можно купаться. Там можно находиться с 08:00 до 20:00.

пляж Калетон;

Инклюзивный пляж;

муниципальный пляж (район 14 Фонтана);

пляж Икра;

пляж Чайка;

муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Список будут расширять после проверок пляжных зон.

Условия отдыха на пляжах Одессы

Пребывание людей на пляжах запрещено:

во время воздушной тревоги (рядом есть укрытия, места их расположения должны быть указаны на информационном табло пляжей);

в случае обнаружения подозрительных предметов;

во время шторма в Черном море от 2-х баллов;

на береговых сооружениях – пирсах, траверсах, волнорезах;

вне зон для купания.

На открытых зонах для купания должны быть спасательная лодка и защитные сетчатые ограждения от взрывоопасных предметов.

При необходимости должны быть организованы обследования подводной и надводной акватории Черного моря водолазной службой.

Предусмотрена ежедневная уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.

Выход в акваторию Черного моря запрещен для всех плавсредств, кроме спасательных служб.

Как известно, пляжный сезон в Одессе планировали открыть еще в июне, однако после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС это стало невозможно. К побережью Одесской области приносило вражеские мины, бытовой мусор, обломки домов, тела животных.

Недавно в Одесской области продлили работу кафе и ресторанов до 23:00, но при условии отсутствия дискотек.

Фото: Одесский городской совет

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