В Одессе разрешили купаться в море: список пляжей и ограничений
В Одессе с сегодняшнего дня официально разрешили купаться в море. Местные власти уже определили для этого ряд пляжей.
Об этом решении сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Он подписал совместный с местным военным командованием приказ о доступе людей к морю.
Определены первые пляжи, на которых можно купаться. Там можно находиться с 08:00 до 20:00.
- пляж Калетон;
- Инклюзивный пляж;
- муниципальный пляж (район 14 Фонтана);
- пляж Икра;
- пляж Чайка;
- муниципальный пляж (район 10 Фонтана).
Список будут расширять после проверок пляжных зон.
Условия отдыха на пляжах Одессы
Пребывание людей на пляжах запрещено:
- во время воздушной тревоги (рядом есть укрытия, места их расположения должны быть указаны на информационном табло пляжей);
- в случае обнаружения подозрительных предметов;
- во время шторма в Черном море от 2-х баллов;
- на береговых сооружениях – пирсах, траверсах, волнорезах;
- вне зон для купания.
На открытых зонах для купания должны быть спасательная лодка и защитные сетчатые ограждения от взрывоопасных предметов.
При необходимости должны быть организованы обследования подводной и надводной акватории Черного моря водолазной службой.
Предусмотрена ежедневная уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.
Выход в акваторию Черного моря запрещен для всех плавсредств, кроме спасательных служб.
Как известно, пляжный сезон в Одессе планировали открыть еще в июне, однако после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС это стало невозможно. К побережью Одесской области приносило вражеские мины, бытовой мусор, обломки домов, тела животных.
Недавно в Одесской области продлили работу кафе и ресторанов до 23:00, но при условии отсутствия дискотек.
Фото: Одесский городской совет
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