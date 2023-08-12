Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

В Одессе разрешили купаться в море: список пляжей и ограничений

Одеса - пляж
Фото: УНИАН

В Одессе с сегодняшнего дня официально разрешили купаться в море. Местные власти уже определили для этого ряд пляжей.

Об этом решении сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он подписал совместный с местным военным командованием приказ о доступе людей к морю.

Определены первые пляжи, на которых можно купаться. Там можно находиться с 08:00 до 20:00.

  • пляж Калетон;
  • Инклюзивный пляж;
  • муниципальный пляж (район 14 Фонтана);
  • пляж Икра;
  • пляж Чайка;
  • муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Список будут расширять после проверок пляжных зон.

Условия отдыха на пляжах Одессы

Пребывание людей на пляжах запрещено:

  • во время воздушной тревоги (рядом есть укрытия, места их расположения должны быть указаны на информационном табло пляжей);
  • в случае обнаружения подозрительных предметов;
  • во время шторма в Черном море от 2-х баллов;
  • на береговых сооружениях – пирсах, траверсах, волнорезах;
  • вне зон для купания.

На открытых зонах для купания должны быть спасательная лодка и защитные сетчатые ограждения от взрывоопасных предметов.

Одеса - пляж
Одеса - пляж
Одеса - пляж
Одеса - пляж
Одеса - пляж
В Одессе разрешили купаться в море: список пляжей и ограничений
Одеса - пляж
Одеса - пляж
Одеса - пляж
Одеса - пляж
Одеса - пляж
В Одессе разрешили купаться в море: список пляжей и ограничений

При необходимости должны быть организованы обследования подводной и надводной акватории Черного моря водолазной службой.

Предусмотрена ежедневная уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.

Выход в акваторию Черного моря запрещен для всех плавсредств, кроме спасательных служб.

Как известно, пляжный сезон в Одессе планировали открыть еще в июне, однако после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС это стало невозможно. К побережью Одесской области приносило вражеские мины, бытовой мусор, обломки домов, тела животных.

Недавно в Одесской области продлили работу кафе и ресторанов до 23:00, но при условии отсутствия дискотек.

Читайте также
Гидроудар в радиусе 1 км и разрыв внутренних органов: Гуменюк объяснила, чем опасен пляжный отдых
Чорне море, Одеса, міни

Фото: Одесский городской совет

відпочинок в Одесі, літо, Одесса, одеський пляж, Пляж, Пляжний сезон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Гидроудар в радиусе 1 км и разрыв внутренних органов: Гуменюк объяснила, чем опасен пляжный отдых
Чорне море, Одеса, міни
Без дискотек и прожекторов: в Одессе продлят работу кафе и ресторанов
Одеса
Бархатный сезон: Одесчина готовится на выходных встречать туристов
В Одессе разрешили купаться в море: список пляжей и ограничений
На одном из пляжей Одесской области произошел оползень: погиб ребенок
зсув грунту на Одещині
Жара, как в Египте: синоптик рассказала, какой будет погода в выходные
спека
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
В Одессе разрешили купаться в море: список пляжей и ограничений
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
В Одессе разрешили купаться в море: список пляжей и ограничений
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
В Одессе разрешили купаться в море: список пляжей и ограничений
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
В Одессе разрешили купаться в море: список пляжей и ограничений
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь