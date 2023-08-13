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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Успехи ВСУ на Запорожье и атака дронов в Крыму: 536-й день войны

Успехи ВСУ на Запорожье и атака дронов в Крыму: 536-й день войны
13 августа, 0:19

ВСУ достигли “тактически значимого” прогресса в контрнаступлении на двух направлениях — NYT

Силы обороны Украины достигли “тактически значимого” прогресса в контрнаступлении на двух направлениях.

Как пишет The New York Times, украинские войска продвинулись от 10 до 12 миль (16-19 км) на юге — через Старомайорское до оккупированного Бердянска, а также в направлении оккупированного Мелитополя.

— Площадь освобожденной территории — от 10 до 12 миль на обоих направлениях наступления — хоть и относительно невелика, но важна тем, что заставляет Москву отвлекать войска с других участков фронта. Институт изучения войны назвал это продвижение “тактически важным”, заявив, что передислокация Москвы, скорее всего, “еще больше ослабит российские оборонительные линии в целом”, создавая “возможности для любого украинского прорыва, который может стать потенциально решающим”, — говорится в материале.

13 августа, 0:18

ВСУ ударили по российской базе в Херсонской области и показали видео

Военные ВСУ сегодня, 12 августа, нанесли удар по военной базе российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом заявил спикер оперативного командования Юг полковник Владислав Назаров.

По словам спикера оперативного командования Юг, украинские военные сегодня нанесли удар по военной базе окупантов в Раденске Херсонской области.

13 августа, 0:15

Польша начинает учебную операцию Rengaw на границе с Беларусью — Блащак

На границе Польши с Беларусью создана военная группа для проведения операции Rengaw.

Об этом во время визита на базу в Ярилувце в Подляском воеводстве 12 августа сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Целью операции он назвал сдерживание и неотложную реакцию в случае необходимости.

— Я решил создать военную оперативную группу для проведения операции Rengaw неподалеку от границы с Беларусью. Целью операции является подготовка Войска Польского в Подляском воеводстве вблизи границы, а также создание резервов на случай ухудшения ситуации, — цитируют Блащака польские медиа.

Война в Украине, Російська агресія
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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Успехи ВСУ на Запорожье и атака дронов в Крыму: 536-й день войны
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