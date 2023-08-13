Успехи ВСУ на Запорожье и атака дронов в Крыму: 536-й день войны

13 августа, 0:15

Польша начинает учебную операцию Rengaw на границе с Беларусью — Блащак

На границе Польши с Беларусью создана военная группа для проведения операции Rengaw.

Об этом во время визита на базу в Ярилувце в Подляском воеводстве 12 августа сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Целью операции он назвал сдерживание и неотложную реакцию в случае необходимости.