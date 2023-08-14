Помощь от организации Каритас: кому предоставляют, что предусматривает и где получить

Сеть Каритас помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Каритас Интернационалис является членом Конференции международной католической организации Папского совета Cor unum, которая имеет консультативный статус в ЮНЕСКО и других организациях ООН, Совета Европы и Организации африканского единства.

Каритас Украины входит в одну из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире и Европе.

Как получить помощь от Каритас — читайте в нашем материале.

Какая помощь предусмотрена и как ее получить

Все местные организации Каритаса, кроме тех регионов, где ведутся активные боевые действия, работают и оказывают помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и людям из уязвимых категорий.

Организации Каритас работают почти в каждом городе Украины. Чтобы получить необходимую помощь, нужно обратиться в один из центров Каритаса или позвонить по контактному телефону.

Каритас в Киеве осуществляет психосоциальное и юридическое сопровождение ВПЛ и людей из уязвимых категорий населения. То есть вы можете получить консультации (услуги) юриста, детского и взрослого психолога, кризисного консультанта и кейс-менеджера.

Кроме этого, в Каритас Киев при необходимости можно взять в аренду качественные противопролежневые матрасы / подушки для кресел колесных, ходунки, костыли и кресла колесные.

Контактная информация: +38 098 189 35 15.

Каритас Чернигов оказывает гуманитарную помощь (продуктовые и гигиенические наборы, подгузники, детское питание). На базе фонда действует Пространство, дружественное к ребенку, где малыш посещает познавательные, творческие и развлекательные мастер-классы. Также работает социальный гардероб, где каждый может подобрать себе необходимую одежду и обувь.

Контактная информация: +380 96 094 32 35

Каритас во Львове помогает ВПЛ: предоставляет гуманитарную помощь (продукты, средства гигиены, одежда и обувь), бесплатные юридические консультации, эмоциональную поддержку и психологическую помощь, кризисную консультационную помощь, социальное сопровождение.

Контактная информация: +380 66 606 54 50.

Каритас Бердичев поддерживает ВПЛ, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Фонд оказывает психологическую помощь взрослым и детям, гуманитарную помощь, раздачу горячих обедов и питьевой воды. Работает юрист и действует Пространство, дружественное к ребенку. Также действует социальный гардероб, где каждый, кто нуждается, может выбрать необходимые вещи и обувь.

Контактная информация: +38 067 270 65 56

В Бориславе организация помогает с поселением, оказывает помощь гигиеническими наборами, детским питанием, подгузниками для детей и взрослых, постельным бельем, детскими игрушками, одеждой и обувью для детей и взрослых.

Номер телефона: +380 67 374 08 79; +380 93 515 89 46

В Тернополе Каритас предоставляет временное убежище и питание, гигиенические наборы, одежду и обувь, постельное белье и полотенца.

При необходимости предоставляются в пользование детские коляски, манежи, ходунки, столики для кормления и тому подобное. Работает благотворительная столовая для подопечных Каритаса. Также есть услуги Домашней опеки для ВПЛ.

Контактная информация: +380 35 252 36 84; +380 68 949 2949

Каритас в Ивано-Франковске оказывает помощь гигиеническими наборами, детским питанием, подгузниками (взрослыми и детскими), одеждой, бытовыми вещами, постельным бельем, при необходимости оказывается медицинская помощь.

Также в городе работает благотворительная столовая как для переселенцев, так и для местных, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Оказывается психологическая, юридическая помощь, прием осуществляют кейс-менеджеры. Также осуществляется выдача денежных грантов для аренды жилья ВПЛ.

Контактная информация: +38 096 309 85 98; +38 066 557 02 93

В Черновцах Каритас предоставляет продуктовые и гигиенические наборы, осуществляет оплату медицинских рецептов и покупку бытовой техники по адресу ул. Коломыйская, 1 м.

Обращайтесь по телефону: +380 95 021 34 03.

В городе Нововолынск Каритас оказывает помощь по временному проживанию, гуманитарную помощь (гигиенические наборы, постель, одежда). Благотворительная столовая готовит горячие обеды (работает в усиленном режиме).

Контактная информация: +380 067 886 85 38.

Каритас Староконстантинов помогает ВПЛ, проживающим на территории северного региона Хмельницкой области и оказывает гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, средств гигиены и гигиены для младенцев, а также людей с особыми потребностями.

Контактная информация: +38 099 001 21 25

Каритас в Житомире в помещении греко-католической церкви на улице Шевченко, 111 оборудовал временное укрытие, также предоставляются продукты и гуманитарная помощь, психологическое и юридическое сопровождение для ВПЛ.

Номер телефона: +38 096 333 90 37, +38 093 728 24 02

В Хмельницком Каритас предоставляет услуги приема (предоставление помещения для временного пребывания, обеспечение средствами гигиены, перенаправление к местам ночлега).

Также работает служба перевозки, в частности людей с инвалидностью. Есть также Центр питания.

Обращайтесь за информацией +38 067 557 21 28.

В Одессе организация предоставляет для эвакуированных лиц экстренную денежную помощь, услуги кейс-менеджмента, гуманитарные наборы (пищевые продукты, подгузники, детское питание и т. д.), Работа центра для детей и родителей, консультации психолога, консультации по противодействию торговле людьми.

Контактная информация: +380 48 704-00-45

Каритас в Полтаве оказывает экстренную денежную и гуманитарную помощь (продуктовые и гигиенические наборы, медикаменты, детское питание) ВПЛ. Гранты для семей ВПЛ из социально уязвимых групп для аренды жилья. Консультирование по юридическим вопросам, оказывает психологическую помощь взрослым и детям ВПЛ, обеспечивает работу Пространства, дружественного к детям, обустраивает места временного проживания ВПЛ на территории Полтавской области необходимой техникой и вещами.

Также работают мобильные группы по оказанию финансовой поддержки на территории общин Полтавской области.

Звоните по телефонам +38 050 888 70 27; +38 050 888 70 29; +38 050 187 77 80

Каритас Запорожье оказывает гуманитарную помощь в виде одежды, гигиенических, санитарных и детских наборов, также предлагает юридическую и психологическую поддержку ВПЛ.

Каритас организует работу детского центра и обеспечивает места компактного проживания ВПЛ необходимыми вещами (техника, постельное белье, вода, пищевые продукты).

Контактная информация: +380 50 322 46 00.

Каритас Донецк в Днепре предоставляет временное убежище (максимум двое суток) – спальные места, душевые, кухня, безопасное пространство для детей. Бронирование мест по телефону +380 66 340 02 10.

Также предоставляется гуманитарная помощь ВПЛ в виде продуктовых и гигиенических наборов, детское питание и подгузники. Предлагается психологическая и юридическая поддержка.

Контактная информация: +380 98 665 73 88, +380 95 459 55 20

Каритас Каменское оказывает помощь продуктовыми и гигиеническими наборами, вещами быта. Также предоставляется детское питание и подгузники. Дважды в неделю работает полевая кухня, которая обеспечивает обедами не только переселенцев, но и местных жителей в сложных жизненных обстоятельствах.

Контактная информация: +38 068 175 78 08, +38 050 081 00 69

Каритас Краматорск работает в сферах: гуманитарная помощь в Червоноградском районе Львовской области людям с категориями уязвимости (контактный телефон +38 068 239 84 71). Финансовая помощь (Донецкая область, подконтрольная территория) людям с критериями уязвимости: ВПЛ, многодетные, одинокие родители, люди с инвалидностью и т. п. (+38 050 399 10 66), общая горячая линия фонда (+38 066 993 28 00, +38 093 725 6904).

Каритас Харьков предоставляет гуманитарную помощь для жителей Харькова и окрестностей в виде продуктов, средств гигиены и медикаментов, детского питания и гигиены. Работает юридическое и психологическое сопровождение, в рамках проекта Домашняя опека предоставляется поддержка одиноких пожилых людей, в рамках проекта Пространство, дружественное к детям работают безопасные лагеря для детей в возрасте до 17 лет.

Контактная информация: +38 050 104 03 99

Каритас Мариуполь оказывает помощь в виде гигиенических наборов, детского питания и средств по уходу за детьми до года. Фонд работает в Черкассах. Также можно получить бесплатную психологическую и юридическую помощь. Работает социальный гардероб, детский центр, Домашняя опека.

Контактная информация: +38 095 488 81 94; +38 098 971 17 03.

Каритас Кривой Рог оказывает помощь ВПЛ уязвимых категорий с оккупированных территорий, выехавших после 24 февраля. В помощь входит гигиенический (подгузники, детское питание, средства гигиены для пожилых людей) и продуктовый наборы.

Контактная информация: +38 098 892 03 69

Каритас Ужгород оказывает гуманитарную помощь в виде одежды, гигиенических, продуктовых, санитарных и детских наборов. Кроме того, предлагает психологическую поддержку ВПЛ и организует работу с детьми. Организация обеспечивает места проживания ВПЛ необходимыми вещами (техника, постельное белье, вода, продукты и т. д.).

Контактная информация: +38 093 662 62 00

Каритас Николаев оказывает помощь ВПЛ, людям, пострадавшим от войны, и уязвимым категориям населения. Им предоставляются продукты, детское питанием и гигиенические наборы.

Контактная информация: +38 096 051 0439

Каритас Сумы оказывает гуманитарную помощь зарегистрированным ВПЛ и лицам, пострадавшим от боевых действий (проживают в общинах, входящих в перечень тех, где продолжаются боевые действия). Также работает лагерь дневного пребывания для детей от 7 до 14 лет, кружки досуга и арттерапия для детей и взрослых.

Контактная информация: +38 050 014 61 89

Каритас Дрогобыч занимается выдачей гуманитарной помощи, бесплатным предоставлением места жительства для ВПЛ, также предоставляют гуманитарную помощь и питание для ВПЛ. Еще бесплатная медицинская помощь и лекарства в медицинском центре при Каритасе.

Контактная информация: +38 067 454 48 85

Каритас Стрый оказывает ВПЛ гуманитарную помощь (продуктовые, гигиенические наборы, одежда, обувь, вода), консультации кейс-менеджера, психолога и специалиста по адвокатуре. Осуществляется выдача денежных грантов на аренду жилья и талонов на питание для ВПЛ.

Контактный номер телефона: +38 093 545 2847

Каритас Сокаль — работает два приюта (г. Сокаль и пгт Жвирка), которые предоставляют приют для ВПЛ как временный, так и длительный (до трех месяцев). Также осуществляется выдача продуктовых, гигиенических индивидуальных и семейных наборов, выдача одежды, теплых вещей, посуды, медикаментов и средств реабилитации (костылей, колясок, ходунков). Предоставляется юридическая и информационная консультации.

Контактная информация: +38 050 337 60 23, +38 063 833 54 29

Каритас Радехов предоставляет продуктовые и гигиенические наборы, специализированные наборы для младенцев и людей с ограниченными возможностями, а также психологическую и правовую помощь.

Контактная информация: +38 099 073 90 15

Каритас Золочев принимает и передает гуманитарную помощь, а также продукты, средства гигиены, одежду для ВПЛ.

Контактная информация: +38 096 258 48 81; +38 098 205 22 10

Каритас Броды предоставляет убежище для временного проживания, продуктовые и гигиенические наборы, наборы для детей и людей с особыми потребностями. Также оказывает психологическую и правовую помощь. Обеспечивает ВПЛ кроватями, матрасами и постельным бельем.

Контактная информация: +380 68 137 68 57

Фото: Каритас

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