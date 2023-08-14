Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить

гроші держвиплати
Фото: НБУ

22 апреля 2022 года в Киеве Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество Красного Креста Украины (ОККУ) и Министерство социальной политики Украины подписали меморандум о взаимопонимании.

Целью этого соглашения является предоставление финансовой поддержки незащищенным лицам, пострадавшим от войны в Украине.

Факты ICTV узнавали, выплачивает ли Красный Крест денежную помощь украинцам и как получить поддержку от организации.

2 500 грн от Красного Креста — действительна ли помощь

Факты ICTV связались с работниками Красного Креста. Как пояснили в международной организации, комитет ранее выделял пособие для украинских ВПЛ. Суммы были соответственно по 2200 гривен ежемесячно в течение трех месяцев (или единовременный платеж).

Однако сейчас эта программа действительно прекращена, ведь на нее зарегистрировалось 10 млн человек. Благотворительные фонды до сих пор не выплатили все средства по заявкам.

Однако есть еще одна программа Красного Креста, которая производит выплаты. Она касается тех людей, которые на безвозмездных условиях размещали ВПЛ у себя. Программа Прихисток действует, и предусматривает компенсацию собственнику жилья коммунальных услуг. Речь идет о компенсации у коммунальных услуг в размере 900 грн на одного человека ежемесячно в зимний период (с октября по март). И 450 грн на одного человека ежемесячно в летний период.

Общая сумма компенсации определяется путем определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день. Программа стартовала в апреле 2022 года и покрывает все регионы, кроме Луганской области и АР Крым.

В соответствии с постановлением КМУ от 19 марта 2022 года № 333 Об утверждении порядка компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц, компенсация предоставляется физическим лицам — гражданам Украины, которые являются собственниками жилья, или их представителями, арендаторами жилья государственной или коммунальной собственности, наследниками, которые приняли наследство, и безвозмездно размещали в своих домах ВПЛ.

— Лица, изъявившие желание разместить в своих жилых помещениях внутренне перемещенных лиц, вносят сведения относительно таких помещений, доступных для бесплатного размещения в соответствующей административно-территориальной единице, в вебресурс Прихисток или подают такую информацию в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районного в г. Киеве госадминистрации, соответствующей военной администрации, — отмечают в Красном Кресте.

На основании представленных сведений исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районные в г. Киеве госадминистрации, соответствующие военные администрации формируют перечень жилых помещений, доступных для бесплатного размещения ВПЛ в соответствующей административно-территориальной общине.

На сайте организации сообщается, что если вы не получили денежную компенсацию в рамках программы Прихисток, то причины могут быть следующие:

  • уточнение личных данных лиц, разместивших ВПЛ, если такие данные с ошибками, по которым невозможно произвести выплаты (неверные банковские счета, неверные фамилия и имя, вымышленные ИНН и т.п.);
  • корректировка начисленных сумм компенсации в соответствии с тарифом и количество человеко-дней;
  • изъятие лиц из реестров, в связи с отказом указанных лиц от получения пособия или ошибочным внесением лиц в реестр выплат;
  • предоставление разных личных данных во время SMS-верификации;
  • задолженности по банковским счетам.
Читайте также
Государственная помощь многодетным семьям: как получить
Виплати

Підтримка України, Українці, Червоний Хрест
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ДТП с украинцами в Австрии: водителем был отец погибших детей
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
Уничтожено восемь пушек и пять минометов: Гуменюк об уменьшении потенциала РФ на Юге Украины
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
Трагическое ДТП в Австрии. В результате аварии микроавтобуса погибло четверо украинцев, в том числе двое детей
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
Пытки и изнасилование трехлетнего сына: в Польше будут судить супругов из Украины
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
Четверть украинцев в Чехии работает на нескольких работах, а 69% живут за чертой бедности
Прага
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Все решит Кабмин: противостояние Нафтогаза и АРМА
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь