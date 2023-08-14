Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить

22 апреля 2022 года в Киеве Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество Красного Креста Украины (ОККУ) и Министерство социальной политики Украины подписали меморандум о взаимопонимании.

Целью этого соглашения является предоставление финансовой поддержки незащищенным лицам, пострадавшим от войны в Украине.

Факты ICTV узнавали, выплачивает ли Красный Крест денежную помощь украинцам и как получить поддержку от организации.

2 500 грн от Красного Креста — действительна ли помощь

Факты ICTV связались с работниками Красного Креста. Как пояснили в международной организации, комитет ранее выделял пособие для украинских ВПЛ. Суммы были соответственно по 2200 гривен ежемесячно в течение трех месяцев (или единовременный платеж).

Однако сейчас эта программа действительно прекращена, ведь на нее зарегистрировалось 10 млн человек. Благотворительные фонды до сих пор не выплатили все средства по заявкам.

Однако есть еще одна программа Красного Креста, которая производит выплаты. Она касается тех людей, которые на безвозмездных условиях размещали ВПЛ у себя. Программа Прихисток действует, и предусматривает компенсацию собственнику жилья коммунальных услуг. Речь идет о компенсации у коммунальных услуг в размере 900 грн на одного человека ежемесячно в зимний период (с октября по март). И 450 грн на одного человека ежемесячно в летний период.

Общая сумма компенсации определяется путем определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день. Программа стартовала в апреле 2022 года и покрывает все регионы, кроме Луганской области и АР Крым.

В соответствии с постановлением КМУ от 19 марта 2022 года № 333 Об утверждении порядка компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц, компенсация предоставляется физическим лицам — гражданам Украины, которые являются собственниками жилья, или их представителями, арендаторами жилья государственной или коммунальной собственности, наследниками, которые приняли наследство, и безвозмездно размещали в своих домах ВПЛ.

— Лица, изъявившие желание разместить в своих жилых помещениях внутренне перемещенных лиц, вносят сведения относительно таких помещений, доступных для бесплатного размещения в соответствующей административно-территориальной единице, в вебресурс Прихисток или подают такую информацию в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районного в г. Киеве госадминистрации, соответствующей военной администрации, — отмечают в Красном Кресте.

На основании представленных сведений исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районные в г. Киеве госадминистрации, соответствующие военные администрации формируют перечень жилых помещений, доступных для бесплатного размещения ВПЛ в соответствующей административно-территориальной общине.

На сайте организации сообщается, что если вы не получили денежную компенсацию в рамках программы Прихисток, то причины могут быть следующие:

уточнение личных данных лиц, разместивших ВПЛ, если такие данные с ошибками, по которым невозможно произвести выплаты (неверные банковские счета, неверные фамилия и имя, вымышленные ИНН и т.п.);

корректировка начисленных сумм компенсации в соответствии с тарифом и количество человеко-дней;

изъятие лиц из реестров, в связи с отказом указанных лиц от получения пособия или ошибочным внесением лиц в реестр выплат;

предоставление разных личных данных во время SMS-верификации;

задолженности по банковским счетам.

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