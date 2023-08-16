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Юлия Захарченко, редактор ленты

Будет большой оборонительный рубеж, где есть высоты с артиллерией: Мусиенко о важности освобождения Урожайного

Будет большой оборонительный рубеж, где есть высоты с артиллерией: Мусиенко о важности освобождения Урожайного
Фото: Генштаб ВСУ

После освобождения Урожайного для украинских защитников открываются новые пути для продвижения в рамках контрнаступления. Это даст возможность прорвать большой оборонительный рубеж российских войск, чтобы в конце выгнать с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире национального информационного телемарафона, комментируя освобождение населенного пункта Урожайное.

— Важность Урожайного в том, что враг удерживает его для того, чтобы не давать нашим силам закрепиться в Старомайорском, оттуда обстреливали. Пока наши силы решают задачи по закреплению на определенных рубежах, наступательные действия дальше не продолжаются, потому что надо закрепиться с определенных позиций и дальше уже двигаться.

Надо было на левом берегу реки Мокрые Ялы уничтожить этот раздражитель, российских оккупантов, чтобы сосредоточиться на задачах для закрепления. Это важно, — утверждает аналитик.

Будет большой оборонительный рубеж, где есть высоты с артиллерией: Мусиенко о важности освобождения Урожайного

По мнению Мусиенко, необходимо выравнивать линию фронта для дальнейшего продвижения, иначе российские солдаты смогут окружить украинских воинов и атаковать в дальнейшем.

— Далее у них остается на этом направлении большой оборонительный рубеж — это Старомлиновка, там где есть высоты с артиллерией. Перед этим есть населенный пункт Завитне Бажання — это обеспеченный плацдарм для продвижения дальше. Еще вопрос в том, что нужно выравнивать линию фронта несколько западнее в районе Приютного, потому что там тоже идут бои, есть российские войска.

Наши силы все глубже вклиниваются в тыл врага — обезопасить от рисков атак с флангов, потому что создается узкий коридор. С одной стороны, надо расширять этот плацдарм, а с другой — уберечь наши позиции, чтобы группа войск была занята продвижением. Это очень правильная тактика, — считает военный эксперт.

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Война в Украине, Война на Донбассе, контрнаступ, Україна-Росія, українські військові
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