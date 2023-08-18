Буду более толерантным: мужчина извинился перед трансгендерной военной Хелен Марк за избиение
Мужчина, который 15 августа во Львове избил трансгендерную военнослужащую Вооруженных сил Украины Хелен Марк, извинился перед ней за свои действия.
Соответствующее видео опубликовано в TikTok.
Мужчина рассказал, что он является внуком разведчика СС Галичина и придерживается правых взглядов.
— Мне было неприятно то, что здесь происходило. По моему мнению — это не естественно. Но я прошу прощения за свое поведение и в дальнейшем буду более толерантным к трансгендерным женщинам и мужчинам, — сказал мужчина.
Он также повторил за Хелен, что трансгендерные женщины являются женщинами, а еще признался, что вел бы себя иначе, если бы увидел ее военный билет.
— Я просто не видел твоего военного билета. Если бы я его увидел, я бы этого не сказал, — пытался оправдать свои оскорбления мужчина.
А еще заявил, что руководствовался гомофобными взглядами, которые все же “имеют право на существование”.
@blacknewsua
Чоловік, який побив жінку трансгендера у Львові вирішив вибачитись, після того як вона написала на нього до поліціі #чорнийлист #львів #лгбт
В конце разговора Хелен и нападающий договорились, что конфликт исчерпан.
Ранее на своей странице в Instagram Хелен Марк опубликовала видео нападения на нее.
Фото: скриншот
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