В МОН объяснили, что делать родителям детей, которые пропустили занятия из-за усталости после ночной тревоги
Дети, которые пропустили занятия в учебных заведениях, могут догнать тему позже – на онлайн-платформе Всеукраинской школы онлайн.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. По его мнению, если ребенок плохо себя чувствует после ночной тревоги в укрытии, тогда может пропустить занятия и догнать тему позже, чтобы иметь необходимый уровень концентрации и возможность воспринимать материал.
В Министерстве образования и науки объяснили, что если же ученики пропускают самостоятельную или контрольную, тогда надо предоставлять возможность сдать эту работу. Он считает, что стоит в учебном процессе фокусироваться на главном, используя все преимущества академической свободы.
Лисовой обратил внимание на еще один вопрос: что делать учителю, который ведет урок дистанционно, когда у него началась тревога, а у детей в классе — нет. Он убежден, что необходимо прервать занятие и идти в укрытие.
— Если есть возможность продолжить занятия из убежища — замечательно. Если нет — это не катастрофа. Безопасность — превыше всего. Более подробные рекомендации от Министерства образования и науки Украины опубликуем вскоре, — утверждает министр.
Глава МОН отметил, что это вопрос ментального здоровья как школьников, так и педагогов. Он призывает беречь свой ресурс и друг друга, заботиться о физическом и психическом здоровье, чтобы иметь устойчивое общество в Украине.
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