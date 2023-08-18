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Юлия Захарченко, редактор ленты

В МОН объяснили, что делать родителям детей, которые пропустили занятия из-за усталости после ночной тревоги

школа діти за партами
Фото: Unsplash

Дети, которые пропустили занятия в учебных заведениях, могут догнать тему позже – на онлайн-платформе Всеукраинской школы онлайн.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. По его мнению, если ребенок плохо себя чувствует после ночной тревоги в укрытии, тогда может пропустить занятия и догнать тему позже, чтобы иметь необходимый уровень концентрации и возможность воспринимать материал.

В Министерстве образования и науки объяснили, что если же ученики пропускают самостоятельную или контрольную, тогда надо предоставлять возможность сдать эту работу. Он считает, что стоит в учебном процессе фокусироваться на главном, используя все преимущества академической свободы.

Лисовой обратил внимание на еще один вопрос: что делать учителю, который ведет урок дистанционно, когда у него началась тревога, а у детей в классе — нет. Он убежден, что необходимо прервать занятие и идти в укрытие.

— Если есть возможность продолжить занятия из убежища — замечательно. Если нет — это не катастрофа. Безопасность — превыше всего. Более подробные рекомендации от Министерства образования и науки Украины опубликуем вскоре, — утверждает министр.

Глава МОН отметил, что это вопрос ментального здоровья как школьников, так и педагогов. Он призывает беречь свой ресурс и друг друга, заботиться о физическом и психическом здоровье, чтобы иметь устойчивое общество в Украине.

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