В Украине этой ночью не будут работать терминалы и банкоматы Приватбанка: время и причина

В ночь на субботу, 19 августа, Приватбанк временно приостановит операции с карточками, работу банкоматов и терминалов самообслуживания.

Как сообщили в пресс-службе финучреждения, в это время планируются плановые регламентные работы сервисов и систем.

– В ночь на 19 августа Приватбанк проводит регламентные работы: операции с карточками будут на паузе до утра, – отмечается в сообщении.

В период с 00:30 до 07:30 субботы, 19 августа, могут также временно не работать:

сервис интернет-банкинга Приват24;

банкоматы;

терминалы самообслуживания;

POS-терминалы.

В банке объясняют, что регламентные работы необходимы для улучшения качества и безопасности платежей клиентов. Обычно их проводят ночью, чтобы доставлять меньше неудобств.

Клиентам, которые планируют важные покупки и переводы в поздний час, советуют учесть интервал проведения регламентных работ.

Как уточнили в пресс-службе, клиенты Приватбанка в среднем осуществляют более 1 млн платежей в час (около 50 тыс. ежеминутно).

В июне Приватбанк, с конца мая приостановивший прием наличных долларов и евро в терминалах, возобновил этот процесс.

Источник: Приватбанк

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.