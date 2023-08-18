В Украине этой ночью не будут работать терминалы и банкоматы Приватбанка: время и причина
В ночь на субботу, 19 августа, Приватбанк временно приостановит операции с карточками, работу банкоматов и терминалов самообслуживания.
Как сообщили в пресс-службе финучреждения, в это время планируются плановые регламентные работы сервисов и систем.
– В ночь на 19 августа Приватбанк проводит регламентные работы: операции с карточками будут на паузе до утра, – отмечается в сообщении.
В период с 00:30 до 07:30 субботы, 19 августа, могут также временно не работать:
- сервис интернет-банкинга Приват24;
- банкоматы;
- терминалы самообслуживания;
- POS-терминалы.
В банке объясняют, что регламентные работы необходимы для улучшения качества и безопасности платежей клиентов. Обычно их проводят ночью, чтобы доставлять меньше неудобств.
Клиентам, которые планируют важные покупки и переводы в поздний час, советуют учесть интервал проведения регламентных работ.
Как уточнили в пресс-службе, клиенты Приватбанка в среднем осуществляют более 1 млн платежей в час (около 50 тыс. ежеминутно).
В июне Приватбанк, с конца мая приостановивший прием наличных долларов и евро в терминалах, возобновил этот процесс.
Источник: Приватбанк
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