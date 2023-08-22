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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат

гроші, гривні, виплати
Фото: Pixabay

Граждане Украины, которые от 24 февраля 2022 года вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, имеют право на денежные выплаты от государства.

Пособие на проживание для ВПЛ — один из наиболее важных инструментов для поддержки внутренне перемещенных лиц. Денежные выплаты предусматривают:

  • 2 тыс. грн для лиц старше 18 лет;
  • 3 тыс. грн для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Эти выплаты осуществляют ежемесячно. Получают их лица, имеющие официальный статус ВПЛ.

Факты ICTV узнали, почему происходят задержки выплат для ВПЛ и когда ждать зачисления денежной помощи на карту.

Выплаты для ВПЛ 2023 – как выплачиваются

В Министерстве социальной политики Украины отметили, что начиная с 1 августа 2023 года выплаты помощи внутренне перемещенным лицам осуществляются 15 и 28 числа каждого месяца.

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО Ощадбанк ежемесячно и раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

Напоминаем, что для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние. Ведь пособие на проживание не зависит от полученного дохода.

Почему задерживают выплаты ВПЛ – причины

В Минсоцполитики отмечают, что самой главной причиной задержек являются технические проблемы. То есть все украинцы, которые имеют право на получение выплат, их 100% получат. Просто из-за технических проблем могут происходить определенные задержки.

– Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это технические проблемы, которые стоит устранять как можно быстрее, – отмечают в Минсоцполитики.

Если вам длительное время не поступают выплаты, тогда нужно лично обращаться для выяснения причины задержки выплат. Вы можете обратиться по следующим номерам:

  • номер горячей линии Минреинтеграции – 15-48;
  • номер офиса уполномоченного по вопросам ВПО – +38 (066) 813-62-39.

После личного обращения ваши данные проверят и пришлют средства!

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Источник: УНИАН
Война в Украине, ВПО, Міністерство соцполітики, Соціальні виплати, Украина
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