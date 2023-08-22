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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Получение статуса УБД: Стефанчук анонсировал рассмотрение важных для ветеранов законов

Руслан Стефанчук

С начала полномасштабного вторжения РФ парламент принял много законов, направленных на поддержку ветеранов, и готовится к рассмотрению еще ряд, в частности по упрощению получения статуса участника боевых действий (УБД).

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время выступления на VI Международном ветеранском форуме Украина. Ветераны. Будущее.

— К примеру, в мае 2023 года мы приняли закон об усовершенствовании оформления документов и лечения военных во время военного положения, а в июне Рада приняла изменения, нормирующие продолжительность отпусков военнослужащих во время действия военного положения и выплату дополнительного вознаграждения, — напомнил спикер.

Также, по его словам, в ближайшее время Рада планирует рассмотреть законопроект, которым предусмотрено предоставление оплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней людям, которые приступают к работе после увольнения с военной службы.

— И буквально вчера зарегистрированы два больших законопроекта, которые мы рассмотрим на ближайшем заседании парламента, направленные на упрощение получения статуса УБД, введение Единого государственного реестра военнослужащих и отдельного статуса защитника и защитницы Украины, — сообщил Стефанчук.

Он отметил, что принятие этих документов позволит дифференцировать поддержку ветеранов.

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Фото: Руслан Стефанчук

Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, ветерани, ВСУ, Руслан Стефанчук, українські військові
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