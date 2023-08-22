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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Что будет, если не встать на воинский учет — эксперт

українські військові
Фото: Depositphotos

В Украине продлили военное положение до 15 ноября 2023 года. Во время его действия все военнообязанные мужчины должны стоять на воинском учете.

Как происходит процедура взятия на учет и что будет, если на него не стать в Украине — узнавали Факты ICTV.

Как встать на учет в военкомате

В целом эта процедура касается всех украинских мужчин. Все правила об учете регулируются Законом Украины О воинской обязанности и военной службе.

Чтобы стать на учет, необходимо лично обратиться в военный комиссариат и предоставить необходимые документы:

  • заявление о постановке на воинский учет;
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • военно-учетный документ;
  • свидетельство о рождении детей (если есть);
  • лист выбытия из ЖЭКа.

Кроме того, воинский учет в Украине делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Все украинцы, которые становятся на воинский учет, обязательно проходят медкомиссию.

Стоит отметить, что постановка на воинский учет не означает, что вас сразу заберут на передовую или обязательно отправят на войну, просто теперь информация, смогут ли вас призвать в случае необходимости, будет храниться в военкомате.

Что будет, если не встать на воинский учет

Юрист Ростислав Кравец рассказывает, что в Украине предусмотрена ответственность за это.

— На сегодняшний день предусмотрены штрафы лицам за то, что они не станут на воинский учет. Однако это не существенное правонарушение, — говорит юрист.

По его словам, предусмотрена административная ответственность по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

— Штрафы для военнообязанных предусмотрены в размере от 510 до 850 грн. За повторное нарушение в течение года — от 850 до 1 700 грн, — говорит Кравец.

В то же время, подчеркивает Кравец, за уклонение от воинского учета предусмотрена ответственность по статье 337 Уголовного кодекса, от 5 100 до 8 500 грн или исправительные работы до одного года.

Кстати, штрафы могут налагаться и на руководителей предприятия, где работает лицо.

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