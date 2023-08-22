В Раде инициировали упрощение изменения целевого назначения земли для восстановления промышленности и энергетики

Народный депутат Дмитрий Кисилевский инициировал законопроект №9627 об упрощении процедуры изменения целевого назначения земли.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook. Соавторами законопроекта стали 14 народных депутатов из разных фракций и групп.

Предусмотренная законопроектом процедура уменьшает время, которое будет тратиться на изменение целевого назначения земли, с нынешних 1-3 лет до около 1,5 месяца.

Основанием станет заключение уполномоченного органа градостроительства и архитектуры местного совета о возможности размещения на земельном участке запланированного объекта — без обязательного требования по разработке градостроительной и документации по землеустройству.

Упрощенная процедура будет действовать для объектов промышленности и энергетики на период военного положения и в течение пяти лет после его прекращения. Она будет касаться земель за пределами населенных пунктов, по которым нет градостроительной документации.

Документ, который будет основанием для изменения целевого назначения земли, одновременно будет давать возможность осуществлять проектирование объекта строительства.

— В условиях войны и в период восстановления экономики после победы у Украины не будет такой роскоши: годами кормить коррупционеров для осуществления простой задачи, которую можно решить за месяцы. Люди, которые хотят создать рабочие места для своего государства, должны быть в приоритете, — отметил Дмитрий Кисилевский.

С июня 2022 года упрощенная процедура изменения целевого назначения земли уже действует для релокированных предприятий, мультимодальных терминалов, портов на Дунае, жилья для ВПЛ, инженерно-коммуникационных сетей, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Законопроектом предлагается расширить ее действие на объекты промышленности и энергетики.

Народный депутат Дмитрий Кисилевский отметил, что его инициатива является одним из элементов Плана развития перерабатывающей промышленности в Украине.

В этом же пакете решений есть его инициативы по страхованию военных рисков, компенсации промышленных инвестиций через налоги, развитию индустриальных парков, локализации в публичных закупках и прочее.

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