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Валентина Летяк, редактор ленты

Разделение ветеранов по категориям: что предусматривает новый законопроект

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Верховной Раде 21 августа зарегистрировали законопроект №9637, авторы которого предлагают поделить всех УБД на категории в зависимости от продолжительности участия в боевых действиях, приказов о привлечении к выполнению боевых задач, полученной инвалидности и наград, а также определить отдельный статус защитника и защитницы для лиц, которые сейчас воюют на фронте.

В пояснительной записке к документу необходимость такого разделения обусловливают тем, что на сегодняшний день статус участника боевых действий предусматривает одинаковый набор льгот для всех ветеранов, независимо от того, в каких условиях и с каким риском для жизни и здоровья они проходили службу, а также от потребностей и персональных обстоятельств каждого отдельного ветерана и его семьи.

— Кроме того, значительное количество льгот, предусмотренных сегодня в законодательстве, является финансово необеспеченным и фактически не может быть реализовано на практике, или же устаревшим и не соответствует современным условиям жизни, — считают авторы законодательной инициативы.

Поэтому предлагают назначать пакеты соцподдержки в зависимости от соответствующей категории, а также от персональных жизненных обстоятельств и потребностей ветерана.

Кроме того, для упрощения процедуры получения статуса УБД должны ввести Единый государственный реестр военнослужащих и предусмотреть возможность генерирования электронного удостоверения военнослужащего/участника боевых действий/защитника или защитницы Украины в мобильном приложении Дія.

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В то же время в правозащитном центре для военных Принцип раскритиковали предложения и советуют отправить законопроект на доработку для проведения тщательных консультаций с участием военнослужащих и ветеранов, а также экспертов в сфере ветеранских дел по определению статуса и наполнения поддержки.

В частности, там считают, что введение категорий “вносит искусственное распределение среди военнослужащих и ветеранов по необъективным показателям”.

Под их заявлением подписались еще шесть общественных организаций.

Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, ветерани, Законопроект, ВСУ, Руслан Стефанчук, українські військові
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