Выплаты за пленных и отпуска: Рада хочет усилить соцзащиту военных и полицейских

Верховная Рада Украины предварительно поддержала законопроект, предусматривающий усиление социальной защиты военнослужащих, полицейских и представителей службы гражданской защиты.

Нардепы проголосовали за документ № 9638 в первом чтении. По словам представителя Голоса Ярослава Железняка, решение поддержали 335 народных избранников.

Законопроектом предлагается:

1. Сохранять денежное обеспечение лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые попали в плен или пропали без вести. Предусмотрена возможность выплаты их семьям: жене, мужу, детям, родителям.

Под эту норму не будут подпадать те, кто добровольно сдался в плен, самовольно покинул место службы.

2. Уточнить порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков.

3. Урегулировать порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели или смерти военнослужащих и полицейских. Денежные средства в таком случае получат члены их семей.

4. Усовершенствовать порядок выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы. Размер выплаты (50% или 25% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы) будет зависеть от причин увольнения.

5. Сохранять выплаты полицейским, захваченным в плен, а также интернированным в нейтральных государствах или пропавшим без вести. Семьям таких правоохранителей планируется ежемесячно выплачивать денежное пособие. Норма не распространяется на семьи полицейских, которые добровольно сдались в плен или самовольно покинули место службы.

На днях Кабинет министров Украины упростил получение статуса участника боевых действий (УБД). Теперь нужно будет предоставлять только одну справку – о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обороны Украины, защиты безопасности населения во время войны.

По данным украинского Минобороны, за более чем 9 лет войны в Украине уже есть около 1 млн участников боевых действий.

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