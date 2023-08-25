Через банкомат, в магазине или на кассе в банке: как снять деньги без карты
В современном мире почти каждый имеет банковскую карту. На них люди получают зарплаты, пенсии и различные выплаты. Однако сегодня трудно обойтись без наличных.
Самый простой способ снять деньги с карты — пойти в банкомат. Однако бывают случаи, когда банковской карты с собой нет, а наличные нужны срочно.
Как можно снять деньги, если нет карты — узнавали Факты ICTV.
Если нет карты: как снять наличные
На самом деле сделать это можно разными способами. В современном мире не обязательно иметь физическую карту, чтобы получить деньги. Главное, чтобы у вас был смартфон.
Через кассу в магазине с помощью телефона
Получить наличные можно без карты на кассах супермаркетов, заправок и на почте. Для этого нужно обратиться к кассиру при оплате покупки.
Чтобы выполнить операцию, у вас должна быть опция бесконтактного кошелька (Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay).
Снять деньги без карты можно:
- в супермаркетах Сильпо, Фора, Varus, Novus, АТБ, Маркетопт, Ашан;
- на заправках WOG, ОККО, Укрнафта, БРСМ-Нафта;
- в магазинах Ева, Аврора, Winetime, Простор, Шик и блеск, Фокстрот, Зоомастер, Эпицентр, ROSHEN, Точка, Копеечка и другие;
- в аптеках 911, АНЦ, Аптека оптовых цен, Белая Ромашка и другие.
Как снять деньги через Приватбанк без карты
Сделать это можно в банкомате Приватбанка. Для этого нужно выбрать опцию Снять без карты, а затем просканировать QR-код на экране через сканер в мобильном приложении Приват24.
Также снять деньги без карты через банкомат Приватбанка можно с помощью мобильного телефона:
- На экране банкомата выберите функцию Снять без карты.
- Введите свой номер телефона.
- Чтобы продолжить работу, введите последние три цифры номера, который вам позвонит.
- Выберите карту, с которой хотите снять деньги.
- Введите сумму.
- Укажите пин-код карты и получите наличные.
Если способы через банкомат вам не подходят, можно обратиться в кассу Приватбанка. Для этого нужно найти ближайшее отделение банка и подойти в кассу.
Как снять наличку через Ощадбанк, если нет карты
Пользователи Ощадбанка тоже могут снять деньги через банкомат. Для этого нужно зайти в мобильное приложение банка и выбрать там опцию Операция без карты. Далее в пункте Получения наличных нужно выбрать карту, с которой планируете снимать средства, ввести сумму и номер телефона.
Система автоматически сформирует код из двух частей: первую клиент получает в Ощад 24/7, вторую — в виде SMS-сообщения на мобильный номер телефона.
Далее, подойдя к банкомату, нужно выбрать опцию Наличные по коду, ввести коды, которые вам поступили, и сумму снятия. После проверки данных система дает разрешение на выдачу, клиент получает наличные и чек.
Или вы можете пойти в ближайшее отделение Ощадбанка и обратиться в кассу.
Можно ли снять деньги без карты Монобанк
Да, снять деньги без физической карточки Монобанка можно на кассе супермаркета, аптеки, заправки или магазина. Для этого нужно совершить покупку и уведомить кассира о намерении снять наличные.
Важно, что рассчитаться на кассе вы должны картой Монобанка.