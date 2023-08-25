Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
В России разбился частный самолет: есть погибшие
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Начало осени порадует теплом: какой будет погода в сентябре

Погода на вересень 2023
Фото: Pixabay

В сентябре средняя месячная температура ожидается на уровне +15 +19, а в Карпатах +12 +13, что на 1-2 градуса превышает норму для первого месяца осени.

К тому же, по прогнозам синоптиков, будет довольно сухая погода, аномальных осадков не предвидится.

Месячное количество осадков на уровне 34-70 мм, а в Карпатах 87-100 мм, которое предполагается на сентябрь — в пределах нормы.

Согласно многолетним наблюдениям за погодой, бывали годы, когда начало осени в Украине больше напоминало лето — фиксировалась температура до +33 +38,8 градусов, а в горных районах местами +24 +32.

Однако бывал сентябрь и аномально холодным — с 8-градусным морозом. На юге Херсонской и Запорожской областей фиксировали местами от 0 до +1, в Крыму +1 +5,5.

В Укргидрометцентре отмечают, что заморозки в воздухе обычно фиксируются во второй и третьей декадах сентября, в Карпатах, на северо-востоке страны, в Черкасской и Кировоградской областях — в первой.

Читайте также
В столице зафиксировали температурный рекорд из-за жары
Начало осени порадует теплом: какой будет погода в сентябре

Источник: Укргидрометцентр
осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Когда в Украине спадет жара – дата
спека
Когда ждать ослабления жары в Украине: синоптики назвали дату
Начало осени порадует теплом: какой будет погода в сентябре
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
Начало осени порадует теплом: какой будет погода в сентябре
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
Начало осени порадует теплом: какой будет погода в сентябре
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (25.08.2023)
Начало осени порадует теплом: какой будет погода в сентябре
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (25.08.2023)
Начало осени порадует теплом: какой будет погода в сентябре
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь