Раненых повезли в Симферополь: в Крыму нанесен удар по 126 гвардейской бригаде РФ

В селе Перевальное на территории пока что оккупированного Крыма был нанесен удар по российской 126 отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота.

Эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

— Информацию подтверждаем — был удар. Это не первый удар по 126 бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить удары и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей, — сказал он.

Сейчас есть информация о погибших и раненых оккупантах, однако она нуждается в уточнении, отметил представитель разведки.

Фото “бавовны” обнародовал городской глава Мелитополя Иван Федоров.

По предварительным данным, с военной базы в госпиталь в Симферополе привезли много раненых оккупантов.

Напомним, что накануне партизаны обнаружили российскую военную базу к югу от Севастополя в селе Раздолье и опубликовали ее координаты.

По свидетельству партизан, оккупанты продолжают размещать военную технику на гражданских объектах, нарушая все нормы ведения войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров, LIGA.net

Фото: Иван Федоров

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