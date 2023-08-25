Грядущая зима будет непростой, поэтому максимально готовимся — Шмыгаль
Грядущий отопительный сезон вряд ли будет легче для Украины, чем предыдущий, поэтому правительство при поддержке партнеров максимально готовится к возможным вызовам.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 25 августа.
По его словам, накануне вопрос отопительного сезона в Украине поднимался во время встречи с премьер-министром Финляндии, в частности, относительно помощи энергосистеме Украины.
— Будем усиливать сотрудничество в этом направлении, потому что зима также будет непростой. Мы максимально готовимся. Уже закачали более 13 млрд кубов газа, ремонтируем и восстанавливаем наши энергообъекты, — подчеркнул глава правительства.
Ранее в Минэнерго рассказали, что подготовка энергетической системы Украины к зиме предусматривает не только восстановление поврежденных российскими атаками генерирующих объектов, но и обеспечение дополнительных резервов.
Российские оккупанты прошлой зимой повредили примерно 24 объекта генерации, среди которых много ТЭЦ и ТЭС.