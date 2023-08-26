Украинские силы все больше прорывают российскую оборону на южной линии фронта

Украинские войска прорвали российскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин до стратегического города Токмак, одновременно усиливая удары по складам боеприпасов в оккупированном Россией Крыму.

По данным издания CNN со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, Силы обороны Украины достигли успехов на двух направлениях — неподалеку от сел Новопрокоповка и Очеретоватое. Недавно украинские защитники освободили Роботино, а к югу от населенного пункта продолжаются бои.

Украинские подразделения укрепляют позиции, ведут артиллерийский огонь по выявленным объектам противника и совершают контрбатарейные действия. Долгожданное контрнаступление Украины продолжается уже несколько недель, а сейчас бои сосредоточены на Восточном и Южном фронтах, отмечают журналисты CNN.

Сейчас российские военные блогеры рисуют мрачную картину ситуации на линии фронта московских войск в некоторых частях Юга Украины.

— Объективно начинает ощущаться, что на фронте не хватает новой крови, — отметил один из российских блогеров.

Другой российский блогер сказал, что это критический момент на поле боя. Он добавил, что войскам РФ нужно удерживать свои позиции по крайней мере еще полтора месяца, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска стягивают дополнительные силы в район Запорожской области с временно оккупированной части Херсонщины из-за значительных потерь среди подразделений РФ, которые уже находятся там.

В то же время глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал, что после недель боевых действий в Роботино почти не осталось ни одного здания.

Источник : CNN

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