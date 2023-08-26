Нам есть чем гордиться: истоки украинской военной авиации

Каждый год в последнюю субботу августа в Украине отмечают День авиации. Это профессиональный праздник всех, кто причастен к этой области. В этом году праздник приходится на 26 августа.

Факты ICTV рассказывают об истории развития украинской авиации.

Немного истории

Первыми поднялись в воздух братья Орвилл и Уилбер Райты. В 1903 году они сконструировали моторный аэроплан Флайер-1, преодолевший 37 метров за 12 секунд. Коротенький полет начал новую эпоху в истории человечества.

Братья Райты не остановились на достигнутом. Так, в 1904 году полет их самолета длился уже 5 минут, а в 1905-м они пролетели 39 км за 38 минут. Лишь в 1908 году мир узнал об их изобретателях.

Первый украинский самолет

В начале XX ст. на базе Киевского политехнического института профессор Николай Артемьев проводил опыты с моделью стального маховика на вертикальной оси с лопастями. Позже Артемьев вместе с профессором КПИ Александром Кудашевым построили первый в Киеве планер и самолет.

В 1910 году в небо поднялся первый украинский самолет, сконструированный Кудашевым.

Биплан весил 320 килограммов и был оснащен французским двигателем Анзани мощностью 35 лошадиных сил. Запуск самолета прошел на Сырецком ипподроме.

Игорь Сикорский

Впоследствии дело Кудашева продолжил студент КПИ Игорь Сикорский, ныне известный во всем мире. В 1908 году Сикорский построил свой первый вертолет, однако машина так и не поднялась в воздух.

После этого Сикорский вместе с друзьями-студентами Федором Былинкиным и Василием Иорданом построили бипланы БиС-1 и БиС-2. Затем Сикорский самостоятельно построил самолеты С-3, С-4, С-5, С-6. В 1912 году самолет С-6 побил мировой рекорд скорости – 111 км/ч.

Под руководством Игоря Сикорского построили многомоторный самолет Илья Муромец, установивший в 1914 году мировой рекорд по грузоподъемности.

В марте 1919 года конструктор переехал в США, где основал свою компанию — Sicorski Air Engineering. Стоит отметить, что вертолеты Сикорского марки S использовали Вооруженные силы Соединенных Штатов.

Первый гидросамолет

Авиаконструктор Дмитрий Григорович является автором первого в мире (1913 г.) гидросамолета. А морской разведчик М-9 времен Первой мировой войны впервые в мире оборудовали пушкой.

Гидросамолеты Дмитрия Григоровича производили в США, Великобритании, Италии и Франции.

“Питаюсь только воздухом и бензином”

Одной из выдающихся фигур украинской авиации был спортсмен-авиатор, летчик-испытатель Сергей Уточкин, родившийся в 1876 году в Одессе.

Первым увлечением Сергея стал велоспорт. В 15-летнем возрасте парень бросил обучение в коммерческом училище и начал участвовать в велосипедной гонке. Следующие 17 лет Уточкин одержал много побед как в Российской империи, так и за границей.

Еще одно увлечение Уточкина — авто- и мотогонки. Он был неоднократным чемпионом и призером мотоциклетной и автомобильной гонки в Санкт-Петербурге, Москве, Лиссабоне и Брюсселе.

Летом 1907 года Сергей Уточкин впервые увидел воздушный шар, а уже в октябре совершил свой самостоятельный подъем в небо. На своем воздушном шаре Уточкин летал над египетскими пирамидами. Впоследствии мужчине удалось сесть за руль аэроплана Farman IV. Уточкин стал вторым в Российской империи летчиком.

Сергей Уточкин занимался авиастроением, испытывал самолеты. За свою карьеру авиатор совершил около 150 полетов и побывал в 70 городах мира.

Украинская военная авиация периода УНР

Еще до создания УНР на территории Украины была достаточно развита авиационная инфраструктура: существовали центры подготовки пилотов, строили летательные аппараты. В Одессе работал самолетостроительный завод Анатра, а в Запорожье – моторостроительный завод Дека.

13 декабря 1917 года в УНР был создан Воздушный флот, командующим стал подполковник Виктор Павленко. По состоянию на 1918 г. в реестрах управления украинской авиации насчитывалось 188 самолетов разных типов и были сформированы 1 Украинский истребительный и 1 Украинский армейский авиаотряды.

В эти подразделения входили: французские истребители Nieuport-17, -21, -23, британские бомбардировщики Sopwith 1½ Strutter, двухместный военный биплан, разработанный во Франции, Farman-30. Также в распоряжении воздушных сил были одесские Анасаль, Анатра Д завода Анатра и С-16 Российско-Балтийского вагонного завода.

При гетьмане Павле Скоропадском воздушный флот Украинского государства получил от оккупационного командования австро-германских войск несколько немецких и австрийских самолетов Альбатрос, Бранденбург, Румплер.

В общем, в период 1917–1920 годов в Украине создали несколько боеспособных авиационных подразделений, объединенных в самостоятельный вид войска — Воздушный флот, активно использовавшийся в борьбе за независимость.

Украинская авиация начала независимости

После распада Советского Союза Украине по наследству перешел едва ли не самый большой военный воздушный флот. Наша авиация уступала только США, Китаю и России.

В 1992 году на территории Украины дислоцировалось:

4 воздушные армии;

11 эскадрилий;

10 авиационных дивизий;

49 авиационных полков;

учебные заведения;

около 600 воинских частей;

2 800 летательных аппаратов разного назначения;

более 120 тыс. военнослужащих.

В состав ВВС Украины также перешли три воздушные армии (около 1 100 боевых самолетов):

истребители: 2 дивизии (8 полков),

фронтовые бомбардировщики: 2 дивизии (5 полков),

бомбардировщики: дальняя авиация (3 полка),

разведывательная авиация (3 полка),

авиационный полк и 4 авиационных центра.

В 1992 году в Украине была создана противовоздушная оборона.

Наша Мрия

Самым тяжелым и самым грузоподъемным в мире реактивным самолетом является Ан-225 Мрия. Самолет имеет 240 мировых рекордов. 27 февраля 2022 года после вражеской воздушной атаки на аэропорт Гостомель наша Мрия сгорела.

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И напоследок…

Несмотря на тяжелый сейчас период — широкомасштабную войну России против нашего государства — украинцам есть чем гордиться. И наша военная авиация занимает здесь почетное место.

Источник: КПІ, Ukrainian Military Pages

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