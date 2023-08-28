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Юлия Захарченко, редактор ленты

Будет ли Украина объявлять новую волну мобилизации: объяснение Резникова

Будет ли Украина объявлять новую волну мобилизации: объяснение Резникова
Фото: Генштаб ВСУ

Мобилизационный план в Украине еще не выполнен, поэтому на сегодняшний день нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время общения с журналистами в ответ на вопрос, могут ли объявить новую волну мобилизации.

— Тот план мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен в хорошем смысле. Это означает, что у нас нет сегодня необходимости оглашать новую мобилизацию по увеличению численности, — объяснил глава Минобороны.

По его словам, Украина имеет ресурсы с точки зрения правового плана. Резников обратил внимание, что Украина несет потери, но они значительно меньше потерь российских войск.

Министр отметил, что есть погибшие и раненые, потому нужно восполнять потери. Однако он уверяет, что на сегодня нет критической ситуации, поэтому пока увеличивать численность не нужно.

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Будет ли Украина объявлять новую волну мобилизации: объяснение Резникова

Война в Украине, Міноборони України, мобілізація, Алексей Резников, українські військові
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