Больше всего по украинскому языку: школьники в Украине теряют знания из-за войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине были полностью разрушены более 1 300 школ. В результате атак на образовательные учреждения украинские дети испытывают трудности в получении образования.

Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

– В Украине не прекращаются атаки на школы, из-за чего дети подвержены сильному стрессу и лишены безопасных мест для получения знаний. В результате украинские дети не только не могут добиться успехов в освоении новых знаний, но и с трудом сохраняют в памяти то, чему они научились, когда их школы функционировали полноценно, — подчеркнула региональный директор ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис.

В фонде напоминают, что ученики в Украине уже четвертый год сталкиваются с перебоями в образовательном процессе, поскольку полномасштабной войне предшествовала пандемия коронавируса.

Все это привело к потере знаний и снижению результатов обучения украинских детей:

до 57% учителей сообщают об ухудшении владения украинским языком учащимися;

до 45% – о снижении навыков в математике;

до 52% – о снижении уровня владения иностранными языками.

По данным фонда, всего треть украинских школьников (в начальной и средней школе) могут учиться полностью очно. Еще одна треть учащихся получают образование в смешанном формате (очно и онлайн), а другая треть – полностью в режиме онлайн.

Три четверти детей дошкольного возраста в прифронтовых районах не посещают заведения дошкольного образования.

При этом более половины детей дошкольного и среднего школьного возраста, выехавшие с родителями за границу из-за войны, не охвачены национальными системами образования стран, принимающих беженцев. Реджина Де Доминичис заявила, что речь идет о семи странах, которые принимают украинцев. Однако она не уточнила о каких именно.

– Среди причин низкого уровня охвата образования – языковой барьер, проблемы с доступом к школе и перегруженность систем образования. Дети-беженцы, не посещающие местные школы, обычно пытаются учиться онлайн либо по украинской учебной программе, либо с помощью других платформ дистанционного обучения, — говорится в докладе.

В ЮНИСЕФ предполагают, что некоторые дети-беженцы, возможно, совсем бросили учебу.

В фонде отмечают, что онлайн-обучение может дополнять очное и стать краткосрочным решением проблемы. Однако оно не способно полностью заменить посещение школы. Очные занятия важны для социального развития школьников и обучения детей младшего возраста.

Школы могут дать детям чувство безопасности, возможность завязать дружеские отношения, получить помощь от учителей, доступ к вакцинам, питанию и услугам по поддержке психического здоровья.

ЮНИСЕФ работает над решением проблемы доступа украинских детей к образованию.

Источник: ЮНИСЕФ

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